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▲濱崎真緒曾說台灣給的工資是亞洲最低，所以才沒有來台灣發展。（圖／翻攝自IG@maohamasaki_official）

前AV女優濱崎真緒（又譯：浜崎真緒）轉行當DJ後前往香港發展，還拿到當地身分證，未料昨（31）晚表演後卻遭下藥，目前仍在加護病房觀察。然而濱崎真緒為什麼會將工作地選在香港，而不是台灣？她過去曾透露，台灣廠商開出的酬勞是亞洲最低，當時引來不小爭議。濱崎真緒過去是知名女優，入行13年，後來她改當夜店DJ，以「DJ Mao」的身分活躍於香港的夜店。曾有台灣粉絲問她怎麼不來台發展，濱崎真緒分析4大關鍵因素。首先，她指出：「如果一個日本女優長住在台灣。價值會變低，這麼多女優過來，競爭力也很大，我為什麼要從日本跟大家競爭到台灣？」第2點則是生活環境，她表示台灣處在地震帶上，跟日本一樣容易發生地震災難，不是理想的長居地點。第3點，濱崎真緒直言：「你們經常說中國要打過來。那我為什麼要選一個將會打仗的地方？」最後，濱崎真緒還誠實地說，台灣給她的DJ薪資是全亞洲最低的，她因此反問粉絲：「那我應該來台灣嗎？倒不如你們給我知道，台灣有什麼能給我發展？」超直白發言引來爭議。然而，濱崎真緒昨（31）晚表演後，被熟客約到尖沙咀的私人會所繼續表演，輸了遊戲喝了一杯看似是雞尾酒的飲料當懲罰，沒想到表演結束後直接倒地，還出現抽搐狀況，經紀人上前查看她已經全身僵硬到動彈不得。到醫院後初步檢查出4種毒品反應，杯底還殘有可疑粉末，經紀人也向粉絲道歉，並透露濱崎真緒目前在加護病房（ICU）住院觀察，香港警方重案組也已正式立案調查。