確定延後亮相了！

「活動上線時間將稍作調整，預計於11月上旬正式開跑」

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石二鍋寶可夢聯名延後了！搶皮卡丘注意 王品集團：11月上旬開跑

▲王品集團聯名寶可夢！皮卡丘石二鍋先亮相。（圖／記者蕭涵云攝）

▲耿鬼、夢幻都出現在各地石二鍋店裝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲可達鴨在牆上跌倒好呆萌。（圖／記者蕭涵云攝）

搶先直擊！石二鍋寶可夢門市萌照曝光 12mini、品田牧場都有

▲現在已經可以看到寶可夢主角們陪吃石二鍋。（圖／記者蕭涵云攝）

皮卡丘粉絲注意！官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示，，記者直擊石二鍋台北桂林萬家福店裝搶先看，Threads海巡各地主題店曝光，大家一起再等等好消息。最早Threads網友透露，吃火鍋發現整家石二鍋變成寶可夢主題店。《NOWNEWS今日新聞》記者搶先直擊石二鍋台北桂林萬家福店，拍下店內滿滿皮卡丘、伊布、可達鴨、耿鬼等人氣角色在玩耍，多張照片被網友發到社群上瘋傳，掀起熱烈話題。如今，《NOWNEWS今日新聞》記者發現官方在石二鍋破100店，亮相「台中文心崇德店」全新風格旗艦店後，尚未公佈寶可夢消息。求證業者，超多粉絲近期開吃石二鍋，都發現「新鮮尋寶趣」活動佈置，不只皮卡丘、伊布，連夢幻、波加曼等角色都有，讓大家心臟爆擊。記者持續海巡社群平台、蒐集讀者回報資訊，整理現在已可看到寶可夢店裝的「石二鍋包括台北桂林萬家福店、台北士林中正店、三多三店、楊梅中山北店」，還有「品田牧場 三重介壽廣場店」；而