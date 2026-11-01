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▲擁有豐富應援資歷的河智媛，近年來因來台參與啦啦隊活動而累積大批粉絲。（圖／記者陳昱慈攝）

TPBL新北國王啦啦隊「New Taipei Queens」本季迎來韓籍新成員河智媛的重磅加盟。身兼中職樂天桃猿與韓職韓華鷹啦啦隊身分的河智媛，本季正式跨界挑戰台灣職籃應援。今（1）日賽前的媒體聯訪中，當被問到同屬韓華鷹陣中的台灣左投王彥程時，河智媛盛讚對方球技出眾且人品極佳，在韓國擁有相當高的人氣與大批死忠球迷。王彥程今年轉戰韓職韓華鷹繳出大驚奇，整季繳出11勝6敗、防禦率3.97的優異成績單，榮登球隊勝投王，日前也獲韓華球團以總額30萬美元的合約風光續約。同樣身為韓華鷹啦啦隊員、整季在場邊見證王彥程好表現的河智媛，今日受訪時談到這位台灣左投，毫不吝嗇地表達讚賞：「首先，我覺得他真的是一位非常優秀的球員，而且他人格特質與人品都非常好。」河智媛更透露，王彥程在韓國備受球迷喜愛與支持，「所以在韓國有非常多支持他、為他加油的球迷，我自己也很支持他。」擁有豐富應援資歷的河智媛，近年來因來台參與啦啦隊活動而累積大批粉絲。本季她正式加入新北國王Queens，談到首次挑戰台灣職籃的心得，她笑說台灣的應援風格更加自由奔放，場邊還有專屬DJ不斷播送音樂炒熱氣氛，整個球場就像是一場歡樂的大型派對。儘管第一天踏上TPBL舞台難免感到有些陌生，但她特別感謝Queens女孩們的親切協助，幫助她快速融入環境。為了回饋球迷，她在比賽第三節結束時特別帶來一段充滿力量感與節奏感的Solo舞蹈表演，完美展現新北國王球隊的帥氣風格。