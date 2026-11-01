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▲目前李雅英（如圖）尚未對外公布下一階段的經紀合作安排，相關發展方向仍有待後續消息。（圖／翻攝自李雅英IG@yyyoungggggg）

▲李雅英（左一）除了啦啦隊相關活動外，近年也陸續參與品牌代言、綜藝節目及音樂作品等不同領域。（圖／資料照）

韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展後人氣攀升，活動邀約、主持代言邀約不斷，然而今年9月負責接洽她韓國業務的經紀公司ONEPICKent，突然宣布合作已結束，讓人好奇女神是否打算專心留在台灣發展。不過，今（1）日李雅英的代理經紀窗口表示，她與台灣經紀公司「一選台灣娛樂有限公司」的合作正式告一段落，也讓外界開始關注她接下來的演藝動向。李雅英和台灣經紀公司「一選台灣娛樂有限公司」合作關係於昨日正式結束，消息一出讓粉絲震驚不已。對於過去的合作歷程，李雅英感謝所有工作夥伴的協助與付出，也感謝一路以來支持她的粉絲，而隨著經紀合作關係正式結束，未來的工作安排及演藝規劃也成為外界關注的焦點。目前李雅英尚未對外公布下一階段的經紀合作安排，相關發展方向仍有待後續消息，李雅英表示，期待未來能以更多不同的面貌與大家見面，為粉絲帶來更精彩的表現。事實上，今年9月李雅英才離開韓國經紀公司ONEPICKent，當時「一選台灣娛樂有限公司」才強調統一管理李雅英在台灣的演藝經紀業務，各種工作規劃以及商演，全部都維持正常進行，並沒有任何異動，粉絲也好奇她是否會將事業版圖全部ALL IN台灣。李雅英自來台發展以來，憑藉甜美亮眼的外型、活潑親切的個性及出色的舞台魅力，累積了大批台灣粉絲支持，除了啦啦隊相關活動外，近年也陸續參與品牌代言、綜藝節目及音樂作品等不同領域，逐漸拓展個人在台灣的演藝版圖，因此下一步動向備受矚目。