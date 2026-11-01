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柯志恩否認「拉下台」 三度喊不要見縫插針

賴瑞隆：當下很訝異 也擔心王金平跌倒

高雄義消昨晚舉辦年終感恩餐會，身兼全國義消總會總會長的前立法院長王金平，席間上台與高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆及義消幹部合唱〈你是我的兄弟〉，然而王金平唱到一半時，國民黨高雄市長候選人柯志恩及市議員陳麗娜上前與他互動，隨後王金平即走下舞台，引發部分民眾質疑柯志恩是否將王金平「拉下台」？對此，柯志恩今（1）日否認此事，並三度強調，她與王金平合作緊密，「不要有任何人來見縫插針」。根據臉書粉專「峰狂打臉94爽」貼出的影片，活動現場當時正合唱〈你是我的兄弟〉，王金平也走上舞台加入，柯志恩、陳麗娜隨後上前，王金平接著走下舞台，柯志恩並靠近王金平耳邊說話。相關畫面流傳後，部分民眾質疑柯志恩的動作不尊重王金平，也有人認為義消餐會並非政黨造勢活動，不應因台上有不同黨派人士而有所顧忌。不過柯志恩今受訪表示，稍早才與王金平見面，王金平也沒有任何特別情緒。她強調，王金平一直都是她非常敬重的長輩，從4年前到現在擔任她的競選總部主任委員，一路給予照顧及提攜，「不用有任何人來對我們之間，想要見縫插針，這是完全做不到的」。媒體進一步詢問，昨晚「把王院長拉下來」的動作究竟是什麼情況？柯志恩先反問「什麼動作？」聽完說明後隨即表示：「我沒有、我沒有，我不曉得人家說什麼。」她再次強調，外界不必在她與王金平之間做任何見縫插針的動作，雙方仍會保持非常緊密的合作。媒體再追問，當時是否有什麼事情需要請王金平先下台？柯志恩則表示，「我不曉得，因為我完全沒有關注到這個部分」，並稱她與王金平有許多事情必須溝通討論，昨天見面、今天也已見面，稍後仍會有機會碰面，再度強調2人的合作關係沒有改變。至於賴瑞隆今也被問及此事，他表示王金平身為總會長，長期關心義消及地方事務，當時很開心上台與大家唱歌，看到他後來被帶下台，現場不少人都感到訝異。賴瑞隆也提到，王金平年事已高，當時的動作較大，他也擔心王金平不慎跌倒。他表示，既然是歡樂場合，應尊重王金平個人的意願，大家共同的目標仍是支持義消、向義消表達感謝。