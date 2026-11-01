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▲新竹市長高虹安歡迎新竹市民回到新竹球場看球。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲「姐姐」謝金燕擔任新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》賽前演唱嘉賓。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲「姐姐」謝金燕擔任新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》賽前演唱嘉賓。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲「姐姐」謝金燕擔任新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》賽前演唱嘉賓。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

2026新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》今（1）日登場，自2022年封館調查、整修後，睽違4年再度舉辦賽事。賽前「姐姐」謝金燕獻唱多首膾炙人口的歌曲替比賽暖身。新竹市長高虹安歡迎球迷回到球場看球，並指出，自去年2月新竹地方法院解除保全證據後，市府團隊就進駐球場進行整修，將所有的努力化為今天的新竹市立棒球場。高虹安也擔任球場回歸後首場開球嘉賓，她笑說人生第一次開球非常緊張。新竹市立棒球場自1976年啟用，今年適逢50周年。2022年原地整建後投入中職賽場，卻因場地問題造成球員受傷，再度閉館改善；歷經4年整建，今年9月14日完成工程驗收，今日展開台日韓交流賽，除了地主新竹市成棒隊，更邀請韓國職棒尚武鳳凰、日本獨立聯盟栃木金色勇士、國立體育大學同場競技。今日賽前「姐姐」謝金燕開著招牌「小飛機」入場，在新竹球迷面前熱唱《一級棒》、《練武功》、《姐姐》等膾炙人口的經典歌曲，還帶來睽違8年推出的新歌《我來啦》，替即將到來的賽事熱鬧暖場。隨後羅國璋、陳彥成、蔡璟豪、林羿豪、陳聖平、林泓弦、徐志維、林培緯等新竹出身的棒球選手與教練，身穿繡有「新竹」的球衣登場，與新竹市長高虹安、副市長林琨瀚、議長許修睿、立委鄭正鈐一起圍著投手丘齊唱國歌。新竹市長高虹安表示，「歡迎大家回到新竹市立棒球場，從1976年啟用到現在正好是第50週年，這是整修改善後迎來的第一場國際賽事，歡迎大家熱情參與。」高虹安進一步指出，自去年2月新竹地方法院解除保全證據後，市府團隊就進駐整修球場，「將所有的努力化為今天的新竹市球場，請大家為整修球場的市府與工程團隊，獻上熱情溫暖的掌聲。」在比賽開打前，高虹安擔任新竹球場回歸後首場比賽的開球投手，由顧問張泰山蹲捕、栃木隊傳奇球星川崎宗則打擊。高虹安開完球後笑說，人生中第一次開球特別緊張，「開球前有做些練習，倪福德教練、張泰山顧問幫我惡補，副市長林琨瀚也是我的老師。」