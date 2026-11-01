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新北市林口區今（1）日下午在舉辦「過火大典」時，釀燒燙傷事件，更一度啟動大量傷患機制。據了解，目前傷者多為輕傷，已經送往林口長庚醫院治療，暫無醫療量能不足狀況。「林口頂福巖」也在粉絲專頁說明，全程設有醫護站，將持續關心受傷信徒的治療與復原情形，並依信徒及家屬的實際需求，盡力提供必要協助。林口頂福巖今日舉辦迓老祖過火大典中，不少參與信徒受傷，受傷處主要都是腳燙傷，經通報119後，已陸續將傷者送醫，衛生局後續將追蹤狀況，目前並無醫療量能吃緊之虞。林口頂福巖也在臉書貼文表示，本次活動全程設有醫護站，現場發生狀況時，已於第一時間進行緊急處置，並協調醫療資源介入，協助受傷信徒接受醫療照護。廟方重視每一位參與信徒的安全與健康，將持續關心受傷信徒的治療與復原情形，並依信徒及家屬的實際需求，盡力提供必要協助。感謝各界關心，讓相關照護與後續處理順利進行。