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亞太經濟合作會議（APEC）峰會在今年11月18日至19日將在中國深圳舉行，今（1）日卻傳出中方已發函給台灣，以「歧視」方式致函，引起我方不滿。對此，外交部最新聲明表示，目前仍依循慣例辦理參與事項，仍持續籌備中，任何矮化作為，政府都即時表達嚴正抗議立場。民眾黨主席黃國昌非常訝異的表示，面對這嚴肅的事情，怎會是官員匿名跟媒體放話、私下跟中方抗議？「真的是在爭取中華民國的國格？還是在進行什麼樣暗黑綠色操作？」據《自由時報》報導，中國確實有發函給台灣，但「不是正式的函」，引發我方不滿。因為台灣是APEC會員國，應照過去程序及慣例，該怎麼做就怎麼做。但這次相較於2014年是有差別待遇，在致函給台灣的「稱謂」上矮化打壓，以「歧視」方式致函，根本是違反APEC慣例，矮化、傷害台灣，我方正評估能否接受這種待遇。面對中國的打壓，黃國昌直言，中國在國際社會上對台灣任何形式的打壓，臺灣民眾黨的立場非常的清楚，就是嚴厲地譴責，因為這會造成兩岸越來越遠，阻礙兩岸健康有序的交流。只是讓他不解的是，政府在面對這麼嚴肅的事情，應該正式召開記者會跟全臺灣人民說明清楚，公開強烈抗議，但怎麼會是匿名官員放話給媒體，並私下跟中國抗議。這是在爭取中華民國國格？還是在進行什麼暗黑的綠色操作，「對不起，我腦袋沒有很好，我完全看不懂」。