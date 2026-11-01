女星張玉嬿過去多在連續劇扮演苦情媳婦，常有動人落淚的演出，令觀眾心疼，她也演過多檔「花系列」，如在《七夕花》和林煒飾演夫妻，近年則淡出螢光幕，偶爾才在社群平台分享半退休的生活，張玉嬿昨（31）日上傳一張自拍照，年屆花甲的她保養得宜，網友驚呼：「一點也不像60歲！」
萬聖節自製南瓜料理 張玉嬿秀自拍近照
張玉嬿發文表示：「喜歡國外萬聖節的氛圍，台北這方面比較平淡，想著至少來一塊pumpkin cake應應景，在外賣平台上竟是沒搜尋到，只好自己做了一道『梅酒栗子南瓜燜豬肋條』。Happy Halloween！謝謝朋友家的小『摩卡』賞臉合照！」
曝光的照片，張玉嬿看似到好友家中作客，抱著友人飼養的馬爾濟斯愛犬留影，只見她隨意紮起頭髮，穿深色上衣，臉上疑似沒上任何脂粉，60歲的膚況相當不錯，沒有太多老態，網友大讚：「還是一樣漂亮」、「一樣好美，好久沒演戲了」、「還是這麼好認」、「歲月怎麼都沒在妳臉上留下痕跡？」
張玉嬿擅演苦情媳婦 與林煒是螢幕夫妻
張玉嬿1990年以電視劇《末代兒女情》出道，並入圍金鐘獎最佳女演員，之後飾演華視《紅樓夢》中的林黛玉一角開始走紅，後來多接苦情角色，如代表作《驚世媳婦》，因而有「第一媳婦」與「苦情戲代表女星」稱號，她也演過狗血劇《仙人掌花》、《七夕花》，尤其和林煒搭檔演夫妻為觀眾熟知，成為經典螢幕情侶之一。
資料來源：張玉嬿臉書
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張玉嬿發文表示：「喜歡國外萬聖節的氛圍，台北這方面比較平淡，想著至少來一塊pumpkin cake應應景，在外賣平台上竟是沒搜尋到，只好自己做了一道『梅酒栗子南瓜燜豬肋條』。Happy Halloween！謝謝朋友家的小『摩卡』賞臉合照！」
曝光的照片，張玉嬿看似到好友家中作客，抱著友人飼養的馬爾濟斯愛犬留影，只見她隨意紮起頭髮，穿深色上衣，臉上疑似沒上任何脂粉，60歲的膚況相當不錯，沒有太多老態，網友大讚：「還是一樣漂亮」、「一樣好美，好久沒演戲了」、「還是這麼好認」、「歲月怎麼都沒在妳臉上留下痕跡？」
張玉嬿1990年以電視劇《末代兒女情》出道，並入圍金鐘獎最佳女演員，之後飾演華視《紅樓夢》中的林黛玉一角開始走紅，後來多接苦情角色，如代表作《驚世媳婦》，因而有「第一媳婦」與「苦情戲代表女星」稱號，她也演過狗血劇《仙人掌花》、《七夕花》，尤其和林煒搭檔演夫妻為觀眾熟知，成為經典螢幕情侶之一。
資料來源：張玉嬿臉書