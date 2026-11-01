中央氣象署表示，今（1）日下午4時20分左右，台灣東部海域發生芮氏規模5.6地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方39.4公里，震央深度119.5公里，最大震度在宜蘭牛鬥、南澳3級。中央氣象署指出，這起地震屬於隱沒型地震，為獨立事件，未來一周要注意規模4.5到5的餘震。
菲律賓海板塊隱沒 深度較深
根據中央氣象署地震測報中心資料指出，今（1）日下午4時20分左右，宜蘭縣政府東北東方39.4公里、台灣東部海域發生芮氏規模5.6有感地震，震央深度119.5公里，全台17縣市有感，宜蘭、花蓮最大震度3級，新北、台北、桃園等地2級，基隆、台東、嘉義市1級。
中央氣象署地震測報中心表示，這次地震為獨立事件，地震成因為東部菲律賓海板塊往東北方向隱沒，地震深度達119.5公里，原本地震深度深，震波來到地面的感受會比較小，但這起地震靠近東北部宜蘭、新北、台北，再加上大台北盆地、高樓效應，容易產生共振，因此這些地區感受到上下震動的情況較為明顯。
未來留意規模4.5到5地震 今年有感地震偏少
氣象署指出，去年11月27日震央附近也有發生規模7.1地震，深度也較深，這類地震後續發生餘震的機會高，提醒民眾未來一周要留意規模4.5到5之間的餘震。
今年較顯著的有感地震，只有到編號75號，比起過往每年會有編號100到150來看數量較少，地震測報中心主任吳健富表示，這很可能是前2年規模較大的地震較多，讓能量充分釋放，才讓今年有感地震偏少。
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根據中央氣象署地震測報中心資料指出，今（1）日下午4時20分左右，宜蘭縣政府東北東方39.4公里、台灣東部海域發生芮氏規模5.6有感地震，震央深度119.5公里，全台17縣市有感，宜蘭、花蓮最大震度3級，新北、台北、桃園等地2級，基隆、台東、嘉義市1級。
中央氣象署地震測報中心表示，這次地震為獨立事件，地震成因為東部菲律賓海板塊往東北方向隱沒，地震深度達119.5公里，原本地震深度深，震波來到地面的感受會比較小，但這起地震靠近東北部宜蘭、新北、台北，再加上大台北盆地、高樓效應，容易產生共振，因此這些地區感受到上下震動的情況較為明顯。
氣象署指出，去年11月27日震央附近也有發生規模7.1地震，深度也較深，這類地震後續發生餘震的機會高，提醒民眾未來一周要留意規模4.5到5之間的餘震。
今年較顯著的有感地震，只有到編號75號，比起過往每年會有編號100到150來看數量較少，地震測報中心主任吳健富表示，這很可能是前2年規模較大的地震較多，讓能量充分釋放，才讓今年有感地震偏少。