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柯文哲：2個市長總是要選一個

酸「先收押禁見1年」 再扯司法雙標

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（1）日在三民區成立後援會，立法院長韓國瑜、民眾黨創黨主席柯文哲到場力挺，活動以「藍白合、全壘打」為主軸。柯文哲致詞時先替民眾黨議員候選人林于凱拉票，接著談到高雄市長選舉時表示，「2個高雄市長總是要選一個」，並直言他的原則很簡單，「不要投給548088」，既然都已經走到投票所，「那就順便柯志恩蓋下去，這樣就好了。」藍白今世紀合體，韓國瑜、柯文哲與柯志恩抵達會場後，先到褒忠義民廟參香，隨後一同進場，短短約80公尺路程因支持者簇擁，走了約6分鐘才抵達舞台。活動現場，柯文哲也致贈象徵「好彩頭」的白蘿蔔給柯志恩。柯文哲致詞表示，今天到場的第一個目的，是拜託支持者力挺林于凱；第二個目的則是高雄市長選舉。他說，政治還是有現實的一面，「2個高雄市長總是要選一個」，隨後把話題轉向民進黨候選人賴瑞隆。談到賴瑞隆及政治獻金爭議時，柯文哲以自身涉京華城案的司法遭遇作比較，稱若比照他的標準，「先直接收押禁見就可以了，比照柯文哲辦理。」他並表示，自己當時被指政治獻金帳戶收到210萬元，但他稱未看到、也未領取；相較之下，他質疑雲豹能源捐款進入賴瑞隆個人政治獻金帳戶，應以同樣標準處理。柯文哲進一步表示，如果要照同一套標準，就應先收押禁見1年，再搜索相關辦公室、黨部及約談助理；他也主張，選舉支出若不是從本人帳戶支出，也應進一步調查。政治最重要的是不要雙標、公平正義，並再度批評司法失去人民信任，認為台灣目前行政與立法之間的衝突，也與司法公信力下降有關。柯文哲最後再度把話題拉回高雄選舉，表示：「我的原則很簡單，就是不要投給548088，這樣就好了。」既然選民都已經走到投票所，「548088不能投，那就順便柯志恩蓋下去，這樣就好了」，並表示他的邏輯就是「好的要選、壞的不要選」。這場三民區後援會成立大會除柯志恩、韓國瑜與柯文哲同台外，藍、白多名議員候選人也共同出席，包括黃柏霖、林于凱、童燕珍及黃香菽等人。