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▲新竹市棒球場經過4年重新啟用，今日舉辦50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場球員休息室前的階梯鋪上人工草皮。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場球員休息室。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

新竹球場重新啟用 人工草皮取代天然草皮

▲新竹市棒球場休息室前排水溝。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場外野全壘打牆前。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場外野牛棚。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場右外野大螢幕。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場外野看台。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

新竹球場緊鄰民房 市民在陽台看球成最佳特色

▲新竹市棒球場中外野後方大樓貼上標語，直呼「免費看球就是爽」，要張泰山放心轟。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場內野緊鄰住戶，有市民直接站在陽台上看球。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場內野緊鄰住戶，有市民直接站在陽台上看球。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場內野緊鄰住戶，有市民直接站在陽台上看球。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

2026新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》今（1）日登場，自2022年封館調查、整修後，睽違4年再度舉辦賽事。全新的新竹球場內野改由人工草皮取代天然草皮，選手休息室加裝安全扶手、階梯鋪設人工草皮，全面加強球員進出安全。而新竹球場最大的特色，莫過於緊鄰周邊民房，不少居民紛紛站在自家陽台欣賞球賽，形成極具特色的有趣畫面。《NOWnews》帶讀者完整開箱重新整修後的新竹市立棒球場。經過大幅整修的新竹市立棒球場，與4年前相比，最顯著的差異就是場內全面由人工草皮取代天然草皮。記者實際詢問參賽選手，均獲得高度評價；有選手指出，新竹球場的人工草皮觸感與臺北大巨蛋、天母球場相當接近，能大幅降低球落地後的不規則彈跳。至於選手休息室部分，階梯全數鋪上人工草皮以減少打滑機會，並額外加裝扶手，避免選手在上下進出時跌倒受傷。說起新竹球場的最強特色，就是與民房緊緊相依，內野看台與周遭住戶僅有一牆之隔。賽前不少市民直接站在自家陽台上免費觀看「姐姐」謝金燕的開場演出，隨後更直接在陽台愜意享受免費賽事。格外有趣的是，位於中外野正後方的大樓，有熱情球迷特別掛出「強勢回歸」、「免費看球就是爽」、「新竹玻璃世界第一」、「張泰山放心轟吧！」等幽默應援標語，用滿滿在地人情味歡迎新竹球場重新回歸。