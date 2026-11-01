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為貫徹政府「毒駕零容忍」政策，配合新制施行，高市警局於昨（31）日結合交通、刑事及轄區分局警力，執行取締毒（酒）後駕車專案勤務，針對轄內毒駕高風險路段、易聚集施用毒品場所周邊、娛樂場所及重要交通節點加強執法。此次執行專案勤務期間共舉發毒駕違規10件，其中汽車1件、機車6件、慢車1件、拒測2件，另其中年滿十八歲之同車乘客2件，汽機車均一律沒入。且首次毒駕即依照法定最高額裁罰，機車駕駛人處12萬元、汽車駕駛人處15萬元。立法院於115年7月28日三讀通過《道路交通管理處罰條例》毒駕修正案，全面加重毒駕與拒測罰則，並經行政院訂於115年10月31日施行，新制上路後，首次毒駕即依照法定最高額裁罰，機車駕駛人處12萬元、汽車駕駛人處15萬元，若第2次毒駕，則在最高罰鍰基礎上再加罰9萬元，第3次起每次依前次罰鍰再增加9萬元，累計金額沒有上限。拒絕接受毒品檢測者，首次拒測直接處27萬元，第2次處45萬元，第3次起每次再加罰18萬元，同樣採累計無上限制度。更新增毒駕同車乘客連坐處罰，除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客外，年滿18歲之同車乘客處6千元以上1萬5千元以下罰鍰。這次執行「局頒取締毒（酒）後駕車專案勤務」期間，高雄市政府警察局舉發毒駕違規10件，其中汽車1件、機車6件、慢車1件、拒測2件，另其中年滿18歲之同車乘客2件，上述汽機車均一律沒入。高市警局指出，毒駕案件往往伴隨毒品施用、持有、通緝等治安問題，因此警方將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，針對查獲案件深入追查毒品來源，阻斷毒品供應鏈，降低毒品對社會及交通安全造成之危害。高市警局呼籲，毒駕不僅面臨高額罰鍰、吊銷駕照及車輛沒入等嚴厲處分，民眾切勿心存僥倖，施用毒品後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無法挽回之憾事。警方將持續規劃執行各項專案勤務，加強查緝毒駕行為，共同維護安全、有序之交通環境，保障市民生命財產安全。