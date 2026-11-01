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2026 Takao Rock打狗祭系列壓軸的全VTuber音樂祭「V FUTURE PARTY未來趴」，昨天10/31於高雄流行音樂中心海音館圓滿落幕，集結春魚創意、子午計畫、箱箱The Box三大台灣虛擬偶像團隊，攜手新月映像導入最新動態捕捉技術，設備斥資破千萬，11位人氣VTuber分3場接力演出，每場90 分鐘 Full Set，吸引近萬人流齊聲應援，週邊商品開賣前更排出人龍熱情支持，也為整個十月的打狗祭系列畫下完美句點。10/31下午13點30分，春魚創意旗下「極深空計畫」成員在充滿未來感的舞台中現身，厄倫蒂兒 Earendel、涅默 Nemesis、埃穆亞 Oumua、熙歌 Cygnus四人以今年四月發行的首張團體同名專輯主打歌〈Beyond the Sky〉揭開序幕。16點30分由子午計畫旗下玥Itsuki、祈Iruni、煦Hiyori、煌Kirali、澪Rei接棒。五人共同演唱全箱主題曲〈交叉點〉，以青春熱力點燃現場氣氛。隨後透過個人與合作舞台展現子午計畫多元的音樂風格與VTuber們的演唱魅力。19點30分壓軸登場的箱箱THE BOX成員森森鈴蘭 Lily Linglan與瑪格麗特．諾爾絲 Margaret North，分別帶來新的個人作品與驚喜消息。活動最後，粉絲大呼「安可」與森森鈴蘭 Lily Linglan種族迷因「哈士奇」，召喚煦Hiyori、瑪格麗特．諾爾絲 Margaret North、涅默 Nemesis、澪Rei、森森鈴蘭 Lily Linglan、熙歌 Cygnus等六位VTuber跨箱聯動，翻唱旺福〈我當你空氣〉，融合舞台燈光效果、千顆彩色氣球、粉色紙花與現場觀眾的應援，共同完成LIVE版MV，為這場跨團隊合作留下感動紀錄。高流持續透過演出與產業交流，自 2022 年「高流未來趴」嘗試虛實共演，關注虛擬偶像文化的發展。高流執行長丁度嵐分享市場觀察：「高流未來趴後，2024 年 VTuber 森森鈴蘭《盛開 Blooming》演唱會的成功、2025年金曲國際音樂節論壇邀請日本 hololive production 探討 VTuber 全球市場發展，可以看出流行音樂和娛樂演出正形成新趨勢。」適逢高流五週年，打狗祭也藉由「V FUTURE PARTY 未來趴」首度挑戰整日全 VTuber 音樂祭，進一步探索虛擬偶像與大型音樂祭結合的可能。