餐桌上竟出現令人傻眼的一幕！新北市三峽區一間餐廳近日有顧客疑似替嬰兒更換尿布後，竟將髒尿布直接放進餐盤，還留下大量衛生紙，讓其他民眾看了相當傻眼，忍不住直呼「發瘋了，好噁心」。事件曝光後，店家也無奈表示，員工清理戶外座位時發現這一幕，已將該桌整疊餐盤全數丟棄，並宣布停業一天進行全面消毒，希望讓顧客能安心用餐。
顧客將嬰兒尿布放上餐盤！其他顧客目擊傻眼
近日一名網友在Threads發文分享照片，表示到餐廳用餐時，竟發現有人將小孩的尿布放在餐盤裡，旁邊還堆著一堆衛生紙，讓她難以置信地發文詢問：「怎麼有人把小孩的尿布放在餐盤裡啊？」更直呼「發瘋了，好噁心」，貼文曝光後引發網友熱議。
無奈丟棄整疊餐盤！店家停業1天全面消毒
對此，當事咖啡店「好適山坡 GUHill」隨後在貼文下方留言回應，表示當天傍晚員工整理戶外座位時，也被眼前景象嚇了一跳。工作人員清理桌面後，已將該桌整疊餐盤全部丟棄。
店家坦言，當下沒有想到要拍照存證，但為了確保後續顧客能安心用餐，決定隔天暫停營業一天，進行全面消毒，希望讓大家未來仍能放心前往。
營業5年盼打造親子友善空間！店家：不想因一人影響其他客人
好適山坡也表示，一直以來都希望打造舒適、美味、適合全家大小同樂的空間，因此並未限制客群，無論是帶著寵物、孩子，或是大人小孩一起前來，都歡迎入店消費。
對於這次事件，店家坦言，仍相信大多數顧客都是友善且有公德心的人，不希望因為個別不當行為，就影響其他客人的用餐權益。未來也會增加更多提醒事項，並強調若顧客在用餐過程中有任何疑問，工作人員都很樂意協助，希望大家共同維護舒適的用餐環境。
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近日一名網友在Threads發文分享照片，表示到餐廳用餐時，竟發現有人將小孩的尿布放在餐盤裡，旁邊還堆著一堆衛生紙，讓她難以置信地發文詢問：「怎麼有人把小孩的尿布放在餐盤裡啊？」更直呼「發瘋了，好噁心」，貼文曝光後引發網友熱議。
無奈丟棄整疊餐盤！店家停業1天全面消毒
對此，當事咖啡店「好適山坡 GUHill」隨後在貼文下方留言回應，表示當天傍晚員工整理戶外座位時，也被眼前景象嚇了一跳。工作人員清理桌面後，已將該桌整疊餐盤全部丟棄。
店家坦言，當下沒有想到要拍照存證，但為了確保後續顧客能安心用餐，決定隔天暫停營業一天，進行全面消毒，希望讓大家未來仍能放心前往。
好適山坡也表示，一直以來都希望打造舒適、美味、適合全家大小同樂的空間，因此並未限制客群，無論是帶著寵物、孩子，或是大人小孩一起前來，都歡迎入店消費。
對於這次事件，店家坦言，仍相信大多數顧客都是友善且有公德心的人，不希望因為個別不當行為，就影響其他客人的用餐權益。未來也會增加更多提醒事項，並強調若顧客在用餐過程中有任何疑問，工作人員都很樂意協助，希望大家共同維護舒適的用餐環境。