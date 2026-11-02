小孟老師分析今（2）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：影響力大提升
感情：良好信用有助
財運：翻轉財務危機
幸運色：琥珀黃
貴人：牡羊座
小人：天蠍座
金牛座：
工作：與同事好相處
感情：共度甜蜜時光
財運：創業順利開展
幸運色：翡翠綠
貴人：金牛座
小人：射手座
雙子座：
工作：領導有方合理
感情：桃花有貴人運
財運：獲得貴人相助
幸運色：珍珠白
貴人：雙子座
小人：摩羯座
巨蟹座：
工作：新創意有點子
感情：感情甜度上揚
財運：投資回報豐厚
幸運色：玫瑰金
貴人：巨蟹座
小人：水瓶座
獅子座：
工作：主動結識朋友
感情：平衡雙方需求
財運：副業蒸蒸日上
幸運色：天空藍
貴人：獅子座
小人：雙魚座
處女座：
工作：試著大膽表現
感情：雙方難以抉擇
財運：業績突破新高
幸運色：櫻花粉
貴人：處女座
小人：牡羊座
天秤座：
工作：提升團體士氣
感情：製造偶遇機會
財運：儲蓄迅速翻倍
幸運色：薰衣草紫
貴人：天秤座
小人：金牛座
天蠍座：
工作：注意工作安全
感情：進入完美狀態
財運：偏財幸運降臨
幸運色：香檳金
貴人：天蠍座
小人：雙子座
射手座：
工作：突破傳統模式
感情：告白大膽嘗試
財運：合作雙贏共榮
幸運色：珊瑚橘
貴人：射手座
小人：巨蟹座
魔羯座：
工作：工作心情愉悅
感情：曖昧變成相愛
財運：資金靈活周轉
幸運色：橄欖綠
貴人：摩羯座
小人：獅子座
水瓶座：
工作：迅速抓住機會
感情：重視對方感受
財運：理財精準獲利
幸運色：寶藍色
貴人：水瓶座
小人：處女座
雙魚座：
工作：得到老闆關愛
感情：用心熱情付出
財運：注意軍功類股
幸運色：酒紅色
貴人：雙魚座
小人：天秤座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：影響力大提升
感情：良好信用有助
財運：翻轉財務危機
幸運色：琥珀黃
貴人：牡羊座
小人：天蠍座
金牛座：
工作：與同事好相處
感情：共度甜蜜時光
財運：創業順利開展
幸運色：翡翠綠
貴人：金牛座
小人：射手座
雙子座：
工作：領導有方合理
感情：桃花有貴人運
財運：獲得貴人相助
幸運色：珍珠白
貴人：雙子座
小人：摩羯座
巨蟹座：
工作：新創意有點子
感情：感情甜度上揚
財運：投資回報豐厚
幸運色：玫瑰金
貴人：巨蟹座
小人：水瓶座
獅子座：
工作：主動結識朋友
感情：平衡雙方需求
財運：副業蒸蒸日上
幸運色：天空藍
貴人：獅子座
小人：雙魚座
處女座：
工作：試著大膽表現
感情：雙方難以抉擇
財運：業績突破新高
幸運色：櫻花粉
貴人：處女座
小人：牡羊座
天秤座：
工作：提升團體士氣
感情：製造偶遇機會
財運：儲蓄迅速翻倍
幸運色：薰衣草紫
貴人：天秤座
小人：金牛座
天蠍座：
工作：注意工作安全
感情：進入完美狀態
財運：偏財幸運降臨
幸運色：香檳金
貴人：天蠍座
小人：雙子座
射手座：
工作：突破傳統模式
感情：告白大膽嘗試
財運：合作雙贏共榮
幸運色：珊瑚橘
貴人：射手座
小人：巨蟹座
魔羯座：
工作：工作心情愉悅
感情：曖昧變成相愛
財運：資金靈活周轉
幸運色：橄欖綠
貴人：摩羯座
小人：獅子座
水瓶座：
工作：迅速抓住機會
感情：重視對方感受
財運：理財精準獲利
幸運色：寶藍色
貴人：水瓶座
小人：處女座
雙魚座：
工作：得到老闆關愛
感情：用心熱情付出
財運：注意軍功類股
幸運色：酒紅色
貴人：雙魚座
小人：天秤座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。