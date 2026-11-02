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小孟老師分析今（2）日12星座運勢。牡羊座：工作：影響力大提升感情：良好信用有助財運：翻轉財務危機幸運色：琥珀黃貴人：牡羊座小人：天蠍座金牛座：工作：與同事好相處感情：共度甜蜜時光財運：創業順利開展幸運色：翡翠綠貴人：金牛座小人：射手座雙子座：工作：領導有方合理感情：桃花有貴人運財運：獲得貴人相助幸運色：珍珠白貴人：雙子座小人：摩羯座巨蟹座：工作：新創意有點子感情：感情甜度上揚財運：投資回報豐厚幸運色：玫瑰金貴人：巨蟹座小人：水瓶座獅子座：工作：主動結識朋友感情：平衡雙方需求財運：副業蒸蒸日上幸運色：天空藍貴人：獅子座小人：雙魚座處女座：工作：試著大膽表現感情：雙方難以抉擇財運：業績突破新高幸運色：櫻花粉貴人：處女座小人：牡羊座天秤座：工作：提升團體士氣感情：製造偶遇機會財運：儲蓄迅速翻倍幸運色：薰衣草紫貴人：天秤座小人：金牛座天蠍座：工作：注意工作安全感情：進入完美狀態財運：偏財幸運降臨幸運色：香檳金貴人：天蠍座小人：雙子座射手座：工作：突破傳統模式感情：告白大膽嘗試財運：合作雙贏共榮幸運色：珊瑚橘貴人：射手座小人：巨蟹座魔羯座：工作：工作心情愉悅感情：曖昧變成相愛財運：資金靈活周轉幸運色：橄欖綠貴人：摩羯座小人：獅子座水瓶座：工作：迅速抓住機會感情：重視對方感受財運：理財精準獲利幸運色：寶藍色貴人：水瓶座小人：處女座雙魚座：工作：得到老闆關愛感情：用心熱情付出財運：注意軍功類股幸運色：酒紅色貴人：雙魚座小人：天秤座