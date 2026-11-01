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▲新竹市棒球場中外野後方大樓貼上標語，直呼「免費看球就是爽」，要張泰山放心轟。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場內、外野皆鋪上人工草皮，獲得選手好評。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

日期 時間 對戰組合 賽事備註 11月1日（周日） 10:00 韓國尚武鳳凰對戰國立體大台灣啤酒 - 16:00 日本栃木金色勇士對戰新竹市城市棒球隊（新竹蜂） 開幕戰（川崎宗則領軍踢館） 11月2日（周一） 13:30 韓國尚武鳳凰對戰日本栃木金色勇士 - 18:30 國立體大台灣啤酒對戰新竹市城市棒球隊（新竹蜂） - 11月3日（周二） 18:30 韓國尚武鳳凰對戰新竹市城市棒球隊（新竹蜂） -

▲新竹市棒球場休息室。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹市棒球場外野看台。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

歷經全面優化與整建的新竹市立棒球場即將於11月1日迎來重啟後的首場國際交流賽，邀請日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒尚武鳳凰、國立體大台灣啤酒以及地主新竹蜂城市棒球隊展開為期3天的四強交鋒。中華職棒傳奇名將、現任打擊教練張泰山在《野球名人房》直播節目上談及煥然一新的新竹球場時，大讚如今的排水系統與草皮質感，剖析了新球場在草皮特性與守備適應和其他球場在使用上的差異。談到改建後的新竹棒球場有何不同，張泰山特別聚焦在人工草皮與球場硬體的真實體感。張泰山指出，新竹棒球場現在的草皮質地與台北大巨蛋較為相似，草絲較長且富有彈性，這一點與天母棒球場偏短、偏硬的人工草皮有顯著不同。張泰山進一步分析，由於草皮較長且具彈性，滾地球的減速幅度與彈跳角度會與一般天然草皮或硬質人工草皮有所落差，他坦言「有點擔心球員在守備上的反應速度可能會稍微來不及」，需要選手在實戰中盡快抓到彈跳規律與接球節奏。他回顧早期台灣球場的守備難度，直言過去的台北市立棒球場、舊新竹棒球場以及羅東棒球場，在平整度與視野上對守備球員來說都是出了名地難以接球，如今新竹球場在排水與草皮上的升級，已大幅改善球員的比賽環境。對比現今的高規格硬體，張泰山也笑談過往對舊新竹球場的克難記憶。他回憶道，以前打完球要洗澡非常艱困，常常只能克難地接水管直接沖洗，廁所也時常飄散異味；球界前輩黃忠義也補充表示，早年舊球場盥洗室流出來的水往往比較混濁，但因為剛練完球、沖個澡十分舒服，選手們通常忍一忍也就過去了。今昔對比之下，球員休息室與各項內部設施的現代化改善，讓老一輩職棒球員感觸良多。新竹棒球場本次重啟交流賽事自11月1日至3日一連進行3天，其中最吸睛的亮點莫過於日本栃木金色勇士隊，將由前大聯盟人氣球星川崎宗則率隊來台踢館。新竹市教育處公布詳細賽程規劃：新竹市長高虹安表示，交流賽首波透過新竹通會員優先登記的5000張實體票券反應熱烈，期待透過高強度的台日韓交流賽，全面檢驗新竹球場的各項比賽機能，並為全台球迷帶來久違的優質棒球饗宴。