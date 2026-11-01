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徐巧芯睽違近300天重返Threads 3句話回應網友

曹興誠批「假辯論」 徐巧芯酸：沈伯洋表現很差只好挽尊

2026台北市長首場電視辯論會昨登場，台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋針對都更、交通及市政議題展開攻防，辯論後也引發各界熱議。其中，國民黨立委、蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯更於今（1）日重返社群平台Threads，透露回歸的3個原因，包括「主打一個陪伴」、「畢竟我們大多數沒+Line」。此外，針對聯電創辦人曹興誠批評這場辯論是「假辯論」，徐巧芯也嘲諷，「看來曹董也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊」。徐巧芯自今年1月27日後，睽違將近300天才再度在Threads發文，恰好在台北市長電視辯論會後，引起網友關注。對於外界好奇為何重新使用Threads，徐巧芯今發文表示，「1、我說過我會回來的。2、主打一個陪伴。3、畢竟我們大多數沒+Line。」回顧昨辯論過程，沈伯洋在都更議題中多次提到「陪伴」，引發藍營人士批評；此外，他在辯論時也向蔣萬安提出舉辦下一場辯論的邀約，甚至提議雙方可以交換LINE聯絡。蔣萬安則回應，雙方團隊可以溝通協調。沈伯洋會後也透露，他在辯論中場及結束後，都曾向蔣萬安詢問能否交換LINE，但對方回應「我們都有很多共同朋友」。另一方面，曹興誠今批評台北市長電視辯論，直言「一場假辯論，浪費了大家的寶貴時間」，認為這種形式只是辯論「比賽」，看誰能在口舌上「電爆」對手，重點不在讓聽眾了解真相，而是讓對手難堪。曹興誠認為，沈伯洋先前接受媒體專訪時，已充分回答有關品格、學問、能力等問題，反而是蔣萬安在類似專訪中的回答讓他不滿意，因此建議沈伯洋不必再參加其他「假辯論」。對此，徐巧芯也在Threads發文，開頭就寫道，「我的好朋友曹興誠竟然說昨天的辯論是『假辯論』」，接著嘲諷，「看來曹董也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊….」。徐巧芯更接著寫道，「他肯定心裡想，早就跟你說不要辯論了」，最後還提到自己與沈伯洋過去的辯論邀約，表示「當初我也是急著找徐巧芯辯論，結果……」。