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又有台灣人在國外涉詐騙被逮！馬來西亞警方近日破獲一起跨國電信詐騙機房案，一舉逮捕18名台灣籍男女。詐團機房藏身在吉隆坡豪宅內，甚至準備假的香港警察制服準備冒充港警行騙，當地警方攻堅時扣押大量手機、電腦等證物。根據Kosmo報導，吉隆坡金馬警區主任、助理總監艾哈邁德阿茲萬（Ahmad Azwan Amin Nordin）表示，警方接獲情報，掌握到位於吉隆坡的聖瑪麗公寓（St Mary Residence）的詐騙機房，隨後展開突襲行動吉隆坡金馬警區警察總部商業罪案調查組10月29日傍晚6點左右，突襲兩間住宅，當場逮捕18名台灣籍嫌犯，包括17名男性及1名女性，年齡介於19歲至43歲。警方在現場查扣時，共發現69支手機、5台筆記型電腦，以及2件香港警察制服。警方根據查扣到的證物研判，該詐團試圖針對香港民眾進行網路詐騙，且已利用網路從事詐騙活動至少5個月。所有嫌犯已遭延長拘留4天至11月2日為止，警方援引馬來西亞《刑事法典》第420條及第511條，針對詐團涉及詐欺及詐欺未遂相關罪嫌展開調查