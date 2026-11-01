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▲王齊麟（左）和陳詩媛結婚1年多，育有兒子「Rally」，兩人經常在社群平台上分享一家三口的育兒日常。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

▲陳詩媛（左）和姊姊陳詩雅上綜藝節目《歐耶一級棒》的雙胞胎單元。（圖／中天提供）

羽球國手王齊麟和前樂天女孩陳詩媛（十元）結婚1年多，育有兒子「Rally」，近日陳詩媛和雙胞胎姊姊、「小龍女」陳詩雅上中天綜合台《歐耶一級棒》，陳詩雅自爆妹夫王齊麟會認錯自己的老婆，曾經不小心搭上她的肩膀，然後彼此就會嚇到彈開，直呼「很尷尬」。陳詩媛爆料，老公王齊麟經常誤認姊妹倆而鬧烏龍，「他很常要先確認一下，因為他很愛嚇人，我們背影很像，素顏也很像，他是說他會用香水味來分，但他還是很常嚇錯人。」陳詩雅聽完也補充：「（王齊麟）有時候會不小心搭錯肩膀，我們就會嚇到趕快彈開，很尷尬。」這話讓陳詩媛聽後震驚表示自己都不知道有這件事，但陳詩雅也要妹妹別擔心，更說兩人不可能會「撞菜」，「我們會避開，譬如我知道這可能是她會喜歡的對象，我就完全不會去看他，而且我跟她喜歡的個性比較不一樣，像她老公比較童趣，我比較喜歡成熟的人。」陳詩雅和陳詩媛相似程度連主持人林襄都曾經搞混，林襄說：「我跟這對雙胞胎一起工作過，我認得出她們誰是誰，因為我在樂天是跟詩媛一起工作，換到味全是跟詩雅一起上班，但那次跟詩雅出差，不知道為什麼社群標記成詩媛。」聽著林襄為自己的失誤愧疚道歉，陳詩雅笑說自己其實很習慣被誤認，「有一次印象很深刻，有一對母女遇到我，她們非常興奮的說『詩媛，我們超喜歡妳』！我瞬間有點不知道怎麼反應，因為她們很熱情、很開心，我說不出口我不是詩媛。」她只好先順著對方的要求做，「我就先假裝是詩媛跟她們拍照，但拍完之後，我還是有跟她們說真相。」更多精彩內容敬請鎖定2日晚間10點播出的《歐耶一級棒》。