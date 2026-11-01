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TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王今（1）日迎來主場硬戰，在少了主控林書緯的情況下，終場以93：95不敵新竹御嵿攻城獅。國王在開季打出2連勝後，本週回到主場卻苦吞二連敗。比賽尾聲最受爭議的一波攻關，洋將克雷格終場前6秒強切禁區遭攻城獅蔡宸綱擋下來、未獲裁判青睞，賽後國王總教練洪志善被問戰術佈局時反問：「佈局？還是要講裁判？」今日缺少因昨天扭傷腳踝而休兵的主力控衛林書緯，國王在上半場靠著本土後衛林彥廷全面開火，外線10投6中轟下全場最高的21分，率領球隊在半場打完以53：46取得領先。然而，換邊再戰後風雲變色，國王攻守兩端遭遇亂流，無法有效壓制攻城獅的反撲，末節甚至一度落後達14分。陷入絕境的國王在比賽尾聲展現韌性急起直追，蘇士軒在終場前12秒飆進關鍵三分球，將比分縮小至1分差。隨後攻城獅劉丞勳兩罰中一，給了國王最後6秒執行最後一擊、逆轉戰局的機會。可惜克雷格強行切入上籃遭到蔡宸綱封阻，肯刀爾最後的補籃跳投也未能命中，國王反撲功虧一簣，主場吞敗。對於球隊全場表現，洪志善賽後僅用了一句話無奈概括：「我們打了半場的好球。」比賽最後6秒的關鍵判決成為全場焦點。被問到最後一波進攻的戰術安排時，洪志善先是反問：「佈局？還是要講裁判？」隨後他嚴肅表示，球隊的戰術確實按照預期執行：「佈局按照我們所設想的，球到克雷格的手上，吸引到防守，按照game plan在走。」但談到最後的肢體接觸，洪志善話鋒一轉直言：「因為明顯是克雷格的出手，球最後是克雷格離手，如果沒有犯規就是對方的球。」儘管吞下主場二連敗，但扛起先發重任的林彥廷表現可圈可點，全場飆進生涯新高的6記三分球，砍下全場最高的21分。林彥廷賽後坦言：「主要今天書緯沒有上，那我就想要多幫球隊一點，多幫一些工作。上半場全隊攻守都做得很好，但下半場未能延續，我們沒有把該防的防住，跟該攻的攻進。」