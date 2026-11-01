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結辯談柯文哲 感謝為市政打下基礎

昔日曾批柯今重申感謝 蔣萬安：當家才知柴米貴

台北市長候選人首場電視辯論會昨落幕，台北市長蔣萬安在結辯時特別感謝前市長柯文哲為台北市政打下基礎，引發外界關注是否意在爭取「小草」支持？資深媒體人陳揮文隨後批評蔣萬安「為了選票向貪腐低頭」。對此，蔣萬安今（1）日回應，「當家才知柴米貴」，並再次表示柯文哲任內市政其實做得不錯，不論大巨蛋、北士科、社會住宅等，都替後續市政打下基礎。蔣萬安昨在辯論會結論階段，把最後一段篇幅留給柯文哲，感謝對方過去為台北市政打下堅實基礎，也提到柯文哲即使面對司法案件，仍會就台北市政提出評價。陳揮文對此質疑，蔣萬安過去曾批評柯文哲的大巨蛋、社會住宅等政策，如今卻在選前重新肯定柯文哲，並批評蔣萬安「為了選票，向貪腐低頭，實在悲哀，令人不齒」。而蔣萬安今出席台北市議員耿葳競選總部成立大會，被問到陳揮文的批評時表示，「當家才知柴米貴」，自己實際擔任市長後，認為柯文哲任內市政「其實很不錯」，替台北市打下「非常深厚、紮實的基礎」，讓他這4年可以很快推動市政建設，包括大巨蛋、北士科、社會住宅等，「所以我確實非常感謝柯前市長所做的付出」。媒體也提到，蔣萬安4年前參選時，曾就大巨蛋、社會住宅等議題批評柯文哲，如今卻在辯論會上改以肯定語氣談及前任市長。蔣萬安僅強調自己實際執政後，對柯文哲任內市政有不同體會。