台灣零食種類繁多，不少傳統點心更是外國遊客喜愛的伴手禮，又以蛋黃酥、小泡芙等最為知名。不過近日一名日本女遊客在Threads分享來台旅遊的戰利品，更直言讓她最驚豔的台灣零食其實是蕃薯餅，直呼這款零食「太危險」，因為實在太好吃，讓人一口接著一口停不下來。貼文吸引超過38萬次瀏覽，也讓不少台灣網友驚呼：「太懂吃了！」
日本遊客來台吃地瓜脆片上癮！台人驚呼：很懂吃
該名日本遊客近日在Threads發文表示：「在台灣買的這個太危險了，完全停不下來！」並分享自己購買的地瓜脆片。簡短心得意外引發熱烈討論，不少台灣網友對她挑選的伴手禮感到驚訝，留言表示：「到底是為什麼日本人會來台灣買番薯餅啦？」、「妳好厲害，居然知道要買這個！這個很好吃！」
台日地瓜零食差異曝光！日本旅客後悔買太少
面對台灣網友的疑問，原PO解釋，日本雖然也有類似零食，但沒有台灣這款地瓜脆片那麼大片。她也拿日本常見的地瓜零食「おさつどきっ」作比較，認為台灣的版本薄了許多。
她坦言，這款地瓜脆片真的非常美味，甚至後悔沒有多買一些。沒想到台灣人習以為常的傳統零食，竟讓外國遊客如此著迷，也引起網友分享自己吃地瓜脆片的經驗。
台灣人認證地瓜片超涮嘴！芋頭口味、古早味零食也被推
不少台灣網友也深有同感，紛紛留言表示：「台灣的傳統餅乾最恐怖的地方，就是會一直想吃，很快就見底了」、「這個超好吃的！還有芋頭的也很好吃」、「買大包的，和親朋好友一起吃，獨胖胖不如眾胖胖。」還有人笑稱，這款零食對台灣人而言同樣「危險」，自己一天就能吃掉半包。原PO則回應，她也是努力克制，才只吃掉半包。
討論中也有民眾化身台灣零食推薦員，接連推薦菜脯餅、芋頭脆片、傳統蛋捲「卡里卡里」、豬腳圈、芋頭餅及冬筍餅等古早味零食，認為這些都是值得外國朋友嘗試的台灣特色點心。
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該名日本遊客近日在Threads發文表示：「在台灣買的這個太危險了，完全停不下來！」並分享自己購買的地瓜脆片。簡短心得意外引發熱烈討論，不少台灣網友對她挑選的伴手禮感到驚訝，留言表示：「到底是為什麼日本人會來台灣買番薯餅啦？」、「妳好厲害，居然知道要買這個！這個很好吃！」
台日地瓜零食差異曝光！日本旅客後悔買太少
面對台灣網友的疑問，原PO解釋，日本雖然也有類似零食，但沒有台灣這款地瓜脆片那麼大片。她也拿日本常見的地瓜零食「おさつどきっ」作比較，認為台灣的版本薄了許多。
她坦言，這款地瓜脆片真的非常美味，甚至後悔沒有多買一些。沒想到台灣人習以為常的傳統零食，竟讓外國遊客如此著迷，也引起網友分享自己吃地瓜脆片的經驗。
不少台灣網友也深有同感，紛紛留言表示：「台灣的傳統餅乾最恐怖的地方，就是會一直想吃，很快就見底了」、「這個超好吃的！還有芋頭的也很好吃」、「買大包的，和親朋好友一起吃，獨胖胖不如眾胖胖。」還有人笑稱，這款零食對台灣人而言同樣「危險」，自己一天就能吃掉半包。原PO則回應，她也是努力克制，才只吃掉半包。
討論中也有民眾化身台灣零食推薦員，接連推薦菜脯餅、芋頭脆片、傳統蛋捲「卡里卡里」、豬腳圈、芋頭餅及冬筍餅等古早味零食，認為這些都是值得外國朋友嘗試的台灣特色點心。