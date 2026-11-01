我是廣告 請繼續往下閱讀

維安見疑似槍枝立即攔查 男子稱只是播放器

警方當場要求收起 事後再赴男子住處宣導

石舫亘社子市場掃街 沿途採買、向民眾拜票

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今（1）日上午前往士林區社子市場掃街拜票，現場維安便衣警員卻突然發現一名男子手持外型酷似槍枝的物品，立即上前攔查，所幸進一步確認後才發現，男子手上拿的其實是「槍枝造型」可攜式MP3音響，並非具有殺傷力的槍械，證實僅虛驚一場。石舫亘今上午前往社子市場拜票，同時有台北市議員汪志冰、張斯綱及林杏兒服務團隊，以及議員候選人賴苡任、林揚庭團隊和多名在地里長陪同。未料石舫亘沿途向攤商與民眾致意的過程中，便衣員警注意到46歲簡姓男子手持一個外型近似手槍的物品，隨即上前攔查並檢視。所幸警方確認後發現，該物品其實是槍枝造型的可攜式MP3音響，不具殺傷力，也不屬違禁物品。然而由於當時正值市場人潮聚集，石舫亘掃街團隊也在附近，警方為避免引起民眾誤會或恐慌，當場勸導簡男將物品收好，簡男也配合要求。執勤員警確認現場沒有其他異狀後，讓簡男離開；警方事後也前往簡男住處進一步訪查及宣導，提醒勿在人潮聚集處任意亮出外型近似槍械的物品。士林分局表示，執行維安勤務時，對於疑似危險物品都會立即查證，以確保現場安全，也呼籲民眾在公共場所應避免攜帶或公開展示外觀類似槍枝、刀械等危險物品的器材，以免造成社會恐慌或涉及相關法律責任。石舫亘今抵達社子市場前，社正公園附近聚集不少等候民眾，其中還有高齡95歲長者到場表達支持；由於上午天氣炎熱，石舫亘沿途提醒支持者多喝水，民眾則不斷與她握手、合影，現場不時響起「蔣萬安凍蒜」、「5告讚」等口號。石舫亘一路走進市場，除了向攤商及採買民眾逐一請託，也不時停下腳步購物。經過童裝店時，她看到童裝後想起家中孩子，進店替二寶挑了一件牛仔褲；走到蔬果攤時則詢問當季蔬菜，買下一大把菠菜，之後也陸續購入芋粿、干絲、海帶、白蝦及油飯，準備帶回家與家人分享。沿途也有不少民眾主動上前打招呼，有支持者稱讚她本人有氣質、漂亮，石舫亘則回以「大姐的髮型5告水」；也有民眾在握手時低聲表示，全家都會支持蔣萬安。