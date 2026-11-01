我是廣告 請繼續往下閱讀

▲閆桉（左）圓房戲虧田曦薇叫不醒，田曦薇則嬌羞說，「還不都怪你」。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

田曦薇主演的《嫁金釵》將在3日播出完結篇，最新劇情中，她飾演的魏嬈為了拯救妹妹紅線，把太子的命根子切斷，跑到陸濯（閆桉 飾）的房裡避難，整個京城都傳出他們要復婚的消息，然而魏嬈此次想自己做主，正在考慮的時候遇到天有異象，這才驚覺自己對陸濯的心意，再次嫁給他，新婚之夜兩人甜蜜親吻，隔天魏嬈累到睡過頭，她嬌羞對陸濯說，「還不是你害的。」讓觀眾看了臉紅心跳，還說精彩程度不比《逐玉》差。《嫁金釵》最新劇情中，魏嬈為了拯救被太子凌辱的妹妹紅線，殺進東宮還把太子的命根子砍斷，為躲避追捕，魏嬈躲到陸濯房間，整個京城都傳出他們舊情復燃，魏嬈的外祖母準備提親禮，打算讓他們復婚，但魏嬈想自己做主，希望能有一週時間考慮。就在此時，天氣發生異象，還出現日蝕，代表著天神要懲罰人民，魏嬈衝下馬車想找陸濯，陸濯也急忙著尋找魏嬈，兩人在街上碰到，這才確定對彼此的心意，當街擁吻。大婚之夜，魏嬈緊張地拿書起來看，陸濯則上前，「翁主，我不比書好看嗎？」兩人在床上激吻。隔日魏嬈睡過頭，錯過向長輩問安的時間，陸濯說已經找人去跟長輩請罪了，魏嬈嬌羞說，「那還不都怪你。」陸濯直接把她抱起來，一下撒糖一下鬥嘴，甜到不行，讓人非常期待正片播出。田曦薇以《逐玉》爆紅後接連兩部作品口碑平平，不少人說她是缺少一部大女主劇，因此《嫁金釵》的出現是關鍵，田曦薇也不負眾望，一人分飾兩角展現超強演技，目前已經有超過200個廣告贊助，早已賺回本，還外傳她取代趙露思拿下寶格麗代言。