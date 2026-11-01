我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟官網報導認為大谷在2027年能夠重回投手丘，但開季是否直接進入先發輪值仍有待評估。

值得注意的是，合約邁入最後一年的韓籍內野手金慧成並未被列入本次的預估名單中。

洛杉磯道奇隊今年球季意外止步國聯冠軍賽，大聯盟官方網站於今（1）日發表了「2027年球季開幕26人名單」的預測。儘管包括引退的老將羅哈斯（Miguel Rojas）、季中透過交易加盟的兩屆賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal），以及赫南德茲（Enrique Hernández）等8名球員將進入自由市場，美媒仍看好重返二刀流的大谷翔平道奇依舊具備衝擊總冠軍的頂級戰力。值得一提的是，合約還有一年的韓國好手金慧成沒有進到名單中。說到二刀流巨星大谷翔平，官網報導特別強調他在這個領域是「獨一無二的存在」。在經歷了本季的傷勢考驗後，道奇球團在新球季將如何調配與管理大谷的投打工作，將是全聯盟關注的焦點。至於先發投手陣容，報導指出，只要保持健康，山本由伸與佐佐木朗希兩大日籍好手，將與史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）穩穩鎖定4個輪值席位；第5號先發則預計由希恩（Emmet Sheehan）與羅布雷斯基（Justin Wrobleski）等人競爭。在野手陣容方面，官網預估先發陣容包括一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、二壘手艾德曼（Tommy Edman）、三壘手蒙西（Max Muncy）、遊擊手貝茲（Mookie Betts），以及外野的德保拉（Josue De Paula）、帕赫斯（Andy Pages）與塔克（Kyle Tucker）。其中，弗里曼將迎來6年合約的最後一年，而蒙西的合約則包含2028年的球團選項。報導進一步分析指出，道奇本季二壘手整體OPS僅有.676，因此該位置被列為休賽季「最優先的補強目標」，外野防守端則以德保拉的守備能力較令人擔憂。此外，替補野手席次將由弗里蘭（Alex Freeland）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、科爾（Taylor Kole）等人爭奪，後援投手部分，雖然目前包含迪亞茲（Alexis Díaz）、史考特（Tanner Scott）與恩里奎斯（Edgardo Henriquez）等8人被列入名單，但隨著菲利普斯（Evan Phillips）與韋西亞（Alex Vesia）投身自由市場，大聯盟官網也坦言道奇牛棚戰力「戰力變薄的印象無法否認」，後援深度的補強將是道奇高層在這個冬天不可忽視的課題。