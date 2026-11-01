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▲新竹市成棒隊顧問「森林王子」張泰山驚喜代打，雖然未敲安，仍獲得滿場球迷掌聲。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

2026新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》今（1）日登場，自2022年封館調查、整修後，睽違4年再度舉辦賽事。開幕戰由地主新竹市成棒隊交手日本獨立聯盟栃木金色勇士隊，比賽在8局下出現驚喜橋段，50歲「森林王子」張泰山上場代打，還敲出中外野強勁飛球，獲得滿場9000名球迷掌聲。張泰山賽後笑說，自己是這場比賽的「彩蛋」，因為生涯首安、200轟都在新竹球場達成，算是回饋以前的球迷。此役前7局雙方1：1平手，8局下新竹隊林子宸擊出左外野超前陽春砲，不僅是隊史首轟，也替新竹隊取得2：1領先。在林子宸開轟後，場邊卻出現熱烈歡呼聲，新竹隊換上代打，50歲「森林王子」張泰山驚喜上場打擊。即便退役8年，張泰山面對栃木隊投手栗原健多仍展現不俗的擊球手感，鎖定141公里速球擊成中外野飛球出局，雖然沒有敲安，仍獲得全場9000名球迷熱烈掌聲。張泰山賽後秀出打到破皮的手，笑說打向中外野方向是對的，因為外野正後方大樓正好掛著「強勢回歸」、「免費看球就是爽」、「新竹玻璃世界第一」、「張泰山放心轟吧！」等幽默應援標語。他也笑說，若年輕25歲，真的有機會打到大樓。張泰山原本計畫9局下上場打擊，不過新竹隊在8局下取得領先，因此臨時更改代打時機，「這樣也很好，有完美的ending，我覺得很棒。」張泰山直言，自己上場算是給新竹市民的「彩蛋」，「畢竟在這邊創造很多紀錄，第200轟、201轟，生涯首安也都在新竹，算是回饋以前支持我的球迷，也謝謝市府給我機會。」新竹隊成軍首戰以2：1險勝，拿下隊史首勝，張泰山也向全隊灌輸觀念，現場球迷越多，就應該要更懂得興奮、享受比賽，「再回到業餘隊比賽時，可能就沒有辦法有這麼多人到現場支持大家，所以要好好體驗一下這個（滿場）場景。」