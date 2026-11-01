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股神巴菲特的飲食習慣總是掀起議論，因他每天喝5罐可樂，平時喜愛吃麥當勞早餐，熱狗、薯條、爆米花、餅乾等食物充斥生活，幾乎不吃蔬菜。如今，億萬富翁、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）更在Podcast節目上透露，巴菲特在幾年前曾告訴他，自己從1970年代便再也沒喝過一口水。根據商業內幕（Business Insider）報導，避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）在播客（Podcast）節目Equity Mates Investing本週播出的節目回憶，多年前巴菲特到他家吃晚餐，他也事先備足巴菲特最愛的櫻桃可樂（Cherry Coke），坐在餐桌上後，他問巴菲特想喝氣泡水還是無氣泡水，遭巴菲特婉拒。艾克曼好奇追問，「難道你不喝水嗎？」巴菲特回答，「比爾（艾克曼），我已經48年沒喝過水了。」事實上，巴菲特以每天喝5罐可口可樂聞名，他曾在2015年受訪時曾開玩笑稱，自己的身體有「四分之一是可口可樂」，因為可樂占了他每天攝取熱量的25%。巴菲特對可樂的熱愛還延伸到投資上，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）自1990年代中期建立可口可樂持股，投資成本約13億美元，截至去年12月底市值來到約280億美元。而在波克夏股東大會上，櫻桃可樂自1986年後成為股東大會的官方飲料。