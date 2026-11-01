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台鋼獵鷹今（1）日持續坐鎮主場迎戰洋基工程方舟，這場比賽焦點全在重返台籃的旅外球星林秉聖，與獵鷹明星控球高國豪之間的頂級後場對決。林秉聖本場比賽火力全開，即使末節一度拚到抽筋仍奮勇作戰，全場獨攬23分，可惜最終未能帶領球隊扭轉頹勢；獵鷹則在洋將霸而穩與高國豪的串聯下，全隊5人得分破雙，終場以104：99險勝洋基，順利搶下開季3連勝。PLG此役焦點莫過於林秉聖的台籃復出首秀。一開賽洋基工程方舟展現強烈勝率渴望，在洋基維奇的外線火力發揮以及林秉聖頻頻穿針引線下，開局打出一波7：2的攻勢。雖然獵鷹隨即靠著谷毛唯嘉與霸而穩還以顏色，但林秉聖上半場便展現無解突破，個人半場獨拿11分，幫助洋基緊咬比分，半場結束僅以59：60稍微落後。雙方易籃後，林秉聖進攻端持續燃燒，無論是強攻禁區還是外線發炮皆給予獵鷹極大壓力。然而獵鷹在第3節拉出一波17：0的決定性高潮拉開比分。末節林秉聖即使拚到身體抽筋仍堅持要上場，攻下全場最高的23分，外帶7籃板、4助攻、3抄截，洋基維奇也挹注21分，但終場前仍功虧一簣，讓洋基以5分之差吞下敗仗。面對林秉聖來勢洶洶的猛烈攻勢，獵鷹禁區巨獸霸而穩全場抓下18分、18籃板的恐怖數據；搭配本土好手陳范柏彥投進包含上半場壓哨三分在內的關鍵火力，以及翟蒙的內外兼修，成功擋下對手的末節反撲。此外，今夏強勢加盟獵鷹的球星高國豪，在場上與林秉聖互別苗頭，個人攻下9分，跟林秉聖比起來仍略顯遜色。獵鷹最終以104：99守住主場勝利，開季展現全新氣象，順利將隊史開季連勝紀錄推進至第3場。