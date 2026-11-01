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▲新竹市棒球場右外野大螢幕。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹棒球場內野Q區視野不良，被欄杆遮住視線。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

▲新竹棒球場外野觀眾席前2排被圍網遮住，無法看到球賽。據了解，未來若開賣門票，將採取不劃位方式售票，避免球迷買到視野不良區。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

2026新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》今（1）日登場，自2022年封館調查、整修後，睽違4年再度舉辦賽事，並首度開放球迷進場觀賽。不過午場賽事進行期間，球場大螢幕隨即傳出故障狀況；對此新竹市府回應，事發當下已請相關人員緊急處理，並強調後續會持續蒐集實際使用情形與球迷意見，進行逐項改善。經過4年的漫長等待，新竹市立棒球場今日正式重新啟用。場地最顯著的差異在於全面改由人工草皮取代天然草皮；選手休息室部分，階梯全數鋪設人工草皮以減少打滑風險，並額外加裝扶手避免選手在進出時跌倒受傷，各項硬體改善均獲得球員正面評價。然而在今日午場比賽中，右外野大螢幕卻出現故障狀況，不僅計分板用球數顯示不一致，甚至一度出現畫面黑屏等問題。對此新竹市府回應，「對於上午賽事大螢幕計分板發生線路短暫異常，事發當時已盡速請相關工作人員針對設備進行檢修，並於第5局排除異常狀況。」新竹市府強調，在新竹球場重新啟用後，將持續蒐集賽事實際使用情形與進場球迷的各項意見，針對發現的設備與動線問題逐項改善，讓整體運作更加穩定，絕不辜負球迷的期待。此外，《NOWnews》記者實際走訪觀眾席發現，內野觀眾席Q區有部分排數出現視野不良狀況，視線容易遭到前方安全欄杆遮蔽，未來如何進一步改善仍考驗市府團隊；而在外野看台部分，前2排因受到3層圍網與欄杆遮擋，幾乎無法正常觀賽。據了解，未來若正式開放售票賽事，外野區域預計將採取不劃位方式入座，避免球迷購買到視野受阻的前2排座位。