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Gino大談Toyz假釋進度！親曝過來人心聲

Gino現身PLG球場觀戰！畫面引發社群討論

▲Gino今（1）日也被拍到現身PLG職籃賽事，在洋基工程對上台鋼獵鷹的比賽中觀戰，在社群引發討論。（圖／youtube@P.LEAGUE）

Gino涉強制性交案判刑入獄！今年10月獲准假釋

網紅Gino勁宥（莊凱博）假釋出獄後再度現身公眾場合！曾因強制性交案件遭判刑的Gino，於2026年10月6日獲准假釋出獄，今（1）日不僅在Threads自稱是「從地獄回來的男人」，還拍攝影片談及另一名網紅Toyz（劉偉健）的出監進度，以過來人身分透露，收到假釋核准公文後，還有一項重要程序就是等待「釋放條」。此外，Gino今天也被拍到現身PLG職籃賽事，觀看洋基工程對上台鋼獵鷹的比賽，畫面曝光後引發網友討論。Gino今（1）日在個人社群平台發布影片，談及Toyz的假釋進度。他表示，Toyz已收到假釋核准公文，但接下來還有「釋放條」這項重要文件，必須等到相關程序完成，才能正式離開監所。Gino以自身經驗分享，認為等待出監的過程可能相當煎熬，形容Toyz現在的心情，可能和自己當初一樣，每天都在猜測究竟何時能離開監所，不確定是今天、明天、後天，還是仍要繼續等待。他也提到，外界有人猜測移民署可能會直接前往接人，隨後開玩笑詢問網友：「到時候到底是移民署會來接他，還是筱崎泫會來接他，還是Gino會來接他？」並邀請網友留言猜答案，最後還祝福Toyz早日出監。除了拍片談論Toyz的出監進度，Gino今（1）日也被拍到現身PLG職籃賽事，在洋基工程對上台鋼獵鷹的比賽中觀戰。從現場畫面可見，Gino坐在球員席後方，意外出現在轉播鏡頭中，相關畫面隨後在社群平台引發討論，而Gino也證實這是自己。Gino曾因涉及性侵案件遭法院判刑。案件發生於2020年，檢方指控他在工作室對一名女實況主兩度強制性交，法院審理後認定相關犯行成立。一、二審分別就兩次犯行判刑，合併應執行4年10個月，最高法院於2022年9月駁回上訴，全案定讞。入獄前，Gino曾發布影片喊冤，並說出「人醜怎麼做都是性騷擾」等言論，引發外界批評。他於2026年10月6日獲准假釋出獄，如今再透過社群分享自身經驗，暢談Toyz的出監進度，似乎也有意再度重返網紅事業。