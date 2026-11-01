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冷凍三色豆連結松山機場遷建 胡蘿蔔連結「洋流」有包容性

突喊「生生吃三色豆」 陳又新嚇喊：會掉票

台北市長首場電視辯論才剛落幕，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（1）日又上演另一場「辯論」。他出席同黨市議員候選人陳又新競選總部成立大會，2人以「三色豆的內戰」為題搭檔演出脫口秀，沈伯洋化身胡蘿蔔、陳又新則扮青豆，你來我往互相吐槽。沒想到沈伯洋最後突然拋出，若11月28日當選，要推動「生生吃三色豆」，讓陳又新當場急喊：「暫停！會掉票啊！」陳又新與沈伯洋今在聯合競總成立大會推出「港湖不瞎聊第二季」，主題設定為「三色豆的內戰」。2人開場還模仿前一天台北市長辯論會的握手場面，陳又新並笑稱，這場活動其實比市長辯論更早排定，當初是擔心沈伯洋沒機會與蔣萬安辯論，才先安排這一場。愛吃三色豆的沈伯洋一上台便說，他前一天才知道要扮演胡蘿蔔，還稱「雖然我們都喜歡三色豆」，陳又新立刻反駁：「誰喜歡三色豆？沒有！」並吐槽大學時便當裡的三色豆幾乎只有沈伯洋吃得很開心。沈伯洋接著拿三色豆開市政梗，稱三色豆平常都放在冷凍庫，要煮時才拿出來，隨即問台下「有什麼東西放在冷凍庫很久，要煮時才會拿出來？」最後揭曉答案是「松山機場遷建」，引起現場笑聲。他也表示，橘色胡蘿蔔能出現在涼麵、咖哩、羅宋湯等各種料理內，就像「橘色洋流」一樣具有包容性；又稱胡蘿蔔對眼睛好，「多吃一點就可以看清楚水溝有沒有清」，把市政議題寫進段子。沈伯洋接著提到，他過去公開表態喜歡火鍋加芋頭、也喜歡三色豆，後來發現前總統蔡英文也是同好，隨即開玩笑宣布：「1128之後我要推生生吃三色豆。」不過他話一出口，現場立即響起驚呼，陳又新更急忙跳出來制止，喊著「暫停！會掉票啊！」沈伯洋也自嘲，前一天辯論後好不容易才把支持度差距追到個位數，講完三色豆，恐怕「今天又要變成雙位數落後了」。沈伯洋隨後繼續安慰台下支持者，笑稱對手也可能犯錯，搞不好真的覺得三色豆政策不錯，「甚至覺得只要放3顆就好」，藉此嘲諷台北市免費營養午餐曾出現「3顆小藍莓」的爭議，現場再度爆出笑聲。