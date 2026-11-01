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徒步挑戰媲美希臘英雄的奧德賽史詩

布希比動念徒步環遊世界的起因為何？

布希比的挑戰過程有多艱困？

如何維持多年挑戰？紀錄片計畫已浮現

英國冒險家布希比（Karl Bushby）在歷經28年的「徒步返鄉」之旅後，10月終於踏上英國本土，預計將在當地時間周一（11/2）抵達終點，如今的他在英格蘭北部一條繁忙的鄉間道路上，推著裝滿露營裝備的手推車。他在接受媒體訪問時透露了這28年來的艱辛旅程。至於多年來在經濟上究竟如何支撐？美媒也揭露了背後秘辛，以及未來可能的Netflix紀錄片計畫。根據美聯社報導，布希比在本周末距離終點線僅剩約50公里（30英里），此刻的他對未來感到迷惘，不僅對可能得住進母親家中地下室的前景感到焦慮，更面臨著嚴重的身分認同危機。他坦言，「我活著的目標與理由即將畫下句點，要試著重新融入一個你早已全然陌生的社會，這將會非常艱難。」現年57歲的布希比，在1998年11月1日踏入南美洲最南端的未知荒野時，接近30歲。自那時起，他徒步跋涉了3.1萬英里（約5萬公里），橫跨四大洲，走過白令海峽移動浮冰，還一路「游」過了裏海與英吉利海峽，他歷經30個國家，對抗了幾乎所有想像得到的極端天候與地形，只為了回到半生之前出發的原點。泥濘的叢林、炙熱的沙漠與冰封的凍原拖慢了他的腳步，但屢次遇上的各國官僚及繁文縟節，才是真正將這趟原定12年的遠征，變成他口中被稱為「哥利亞遠征」（Goliath Expedition）的漫長史詩。布希比回到英格蘭赫爾城（Hull）與母親安琪拉（Angela）團聚所花的時間，幾乎是《奧德賽》中英雄奧德修斯歷劫返家與妻子潘妮洛普團聚的三倍長。布希比笑稱，「奧德修斯簡直像個業餘新手，不過我也可以對他寬容一點，畢竟我路上沒遇到過獨眼巨人。」布希比曾與北極熊正面對峙；為了避開哥倫比亞的游擊內戰，他在滿是鱷魚的水域中漂流；在秘魯遭暴民圍攻；還曾因浮冰漂向大海而不得不靠直升機緊急吊掛救援。這名英國前傘兵的狂想，始於1990年代中期他的父親基斯（Keith）寄來的一張生日卡片。基斯也是一名退伍軍人，信中提及特種部隊同袍曾辯論過是否能藉由「白令陸橋」從倫敦一路走到紐約——部分科學家認為，在海平面較低的遠古時期，早期人類正是透過這座陸橋從亞洲遷徙至美洲。布希比隨後在地圖上畫了一條連續不斷的線，橫跨歐亞至北美；但他並未在紐約停步，而是一路延伸至智利的最南端。他說，「當這個念頭深植心中後，就再也沒有回頭路了。」長久以來，探險家透過船隻、飛機、熱氣球、自行車甚至徒步環遊世界，但多數徒步旅行者跨越大洋時仍仰賴交通工具。布希比為這趟旅程訂下了兩條嚴格的鐵律：前進過程中絕不搭乘任何交通工具，且必須全程徒步走回老家。他帶著500美元出發，隨即在巴塔哥尼亞草原遭遇颶風級強風的考驗。2001年，他在缺乏道路、地勢險峻的「達連隘口」（Darién Gap，橫跨南美與中美洲的險惡雨林山區）躲避戰火；隨後因闖入巴拿馬邊境禁區，被關押了18天。2006年，他與美國探險家狄基弗（Dimitry Kieffer）挑戰56英里的白令海峽橫渡。期間他曾跌入冰冷刺骨的海水中險些喪命，兩人幾乎丟掉所有補給，歷經空難救援脫險才完成這項罕見的橫渡。未料抵達後，卻因非法入境俄羅斯遭到拘捕並面臨驅逐出境。由於簽證問題，加上當地嚴峻氣候一年僅允許通行幾個月，他花了近10年才穿越俄羅斯。當俄國在2012年拒發簽證時，布希比索性從洛杉磯一路走至華盛頓特區的俄羅斯大使館前抗議，最終才如願取得所需文件。每當受挫受阻，他便會暫退回生活成本較低廉的美國或墨西哥，靜待下一次能重返中斷點的契機。他曾在中國境內遭到警方跟監，亦因新冠疫情歷經長期停滯；更因為俄羅斯與伊朗周邊的地緣政治危機封鎖，被迫在裏海以31天的時間橫渡游過。他的泳技並不好，完全仰賴救生衣與防寒衣，靠著揮舞雙臂倒退前行，他將這種滑水與漂浮的混合技巧戲稱為「漂泳」（floatimming）。抵達歐洲後挑戰依舊，申根區90天的停留限制，迫使他只能拆分成每次三個月的節奏段落式前進。途中他也曾有過浪漫戀情。他曾與一名哥倫比亞女子相伴七年，也曾與一名日本女子交往三年。但在漂泊無定的生活型態下，每段感情似乎都難逃心碎分手的宿命。長年浪跡天涯對他的家庭來說是一大打擊。布希比早年與一名貝爾法斯特女性結婚並育有一子，兩人隨後離婚。他的兒子在沒有父親陪伴下長大，如今已30多歲。當他橫渡英吉利海峽抵達多佛海灘時，父親特地前來迎接，但他已整整10年未見到母親，這讓返鄉的心情多了一份忐忑。旅程漫長且歷經2008年金融海嘯的衝擊，贊助商來來去去。過去16年來，他主要仰賴政治類影集《紙牌屋》主要推手暨編劇威利蒙（Beau Willimon）與音樂製作人塔皮斯（Jordan Tappis）創辦的製作公司資助，名導荷索（Werner Herzog）也正著手將其經歷拍攝成紀錄片。然而，真正支撐他前進的，是沿途無數陌生人展現的善意，尤其是那些物資最匱乏的人們。布希比曾借宿於用汽車零件拼湊而成的棚屋；一名秘魯醫生的家庭曾悉心照料他從嚴重的腸胃感染中康復；還有無數人只端出一碗白飯與清水接待他，毫無所求。布希比表示，「接納我、收留我的，往往是最貧困底層的人，我遇到了99.9999%最極致的人性之美。無論在哪種文化、哪座國度，所得到的善意都是一樣的。」