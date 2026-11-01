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▲愛莉莎莎新家書櫃放有一台點鈔機，家裡最貴的地方則是廚房，因為有一套兩三百萬的北歐風廚具。（圖／愛莉莎莎YouTube）

百萬YouTuber愛莉莎莎台北的新家近期軟硬裝安裝至75％，她在最新影片中再次開箱新居，其中不僅有高達約3百萬的丹麥原裝進口廚具，還有專屬瑜伽室，當介紹到點鈔機時，掌鏡的攝影師男友不忘吐槽：「難怪會遭小偷！」愛莉莎莎開心表示，34歲終於住進夢想中的家，而因為新家幾乎都是使用進口的家具，所以必須等半年或一年才會到貨，也才會再度開箱新居，她說家中最滿意的地方是和工作室打通的客廳空間，並強調所有家具都是自己購買，並沒有廠商贊助。當鏡頭帶到客廳旁的書櫃，愛莉莎莎介紹上面放置頌缽和一台點鈔機，這時攝影師男友揶揄說，難怪之前除蟎的清潔工看到點鈔機才起心動念要偷東西，讓愛莉莎莎也忍不住放聲大笑，此外，她另介紹自己專屬的瑜伽室，裡頭放有一張皮拉提斯床，有時會請老師到房間上課。接著，愛莉莎莎自爆家裡最貴的地方就是廚房，因為有一套兩三百萬的北歐風大理石廚具，整個系統櫃設有可以省空間的轉角櫃、洗碗機和義大利品牌的電磁爐，最後還介紹整套精品級衛浴，相當大手筆。不少網友看了影片紛紛表示：「女生最想要的生活就是莎莎」、「真好！不到40歲已經開箱好幾次新家了」、「看妳好開心說好爽也好替妳開心！賺錢這麼辛苦好值得」、「莎莎真的是很棒的一個女孩子，欣賞！」