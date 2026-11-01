我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市立棒球場今（1）日舉行交流賽，少女時代孝淵賽後表演。（圖／記者朱永強攝）

▲新竹市立棒球場今（1）日舉行交流賽，少女時代孝淵賽後表演。（圖／記者朱永強攝）

▲新竹市立棒球場今（1）日舉行交流賽，少女時代孝淵賽後表演。（圖／記者朱永強攝）

▲新竹市立棒球場今（1）日舉行交流賽，少女時代孝淵賽後表演。（圖／記者朱永強攝）

▲新竹市立棒球場今（1）日舉行交流賽，少女時代孝淵賽後表演。（圖／記者朱永強攝）

2026新竹市立棒球場50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》今（1）日登場，新竹棒球場睽違4年再度舉辦賽事，吸引滿場9000名球迷湧入球場。賽後韓國傳奇女團少女時代成員孝淵（HYO）受邀擔任壓軸演唱嘉賓，一連帶來4首個人代表作，熱力四射的演出瞬間引爆全場氣氛。孝淵於2007年以少女時代成員身分出道，憑藉出色的舞蹈實力獲封「Dancing Queen」美名。在來台前孝淵就曾表示，要用自己最喜歡的歌曲，以及粉絲們最熱愛的曲目，為大家帶來一場熱情又精彩的難忘演出。今日賽後她接連帶來《DESSERT》、《Second》、《Retro Romance》及《Sober》等4首個人作品，其中《Retro Romance》於2024年9月發行，以Funk-Pop曲風結合復古合成器音色及鮮明節奏，展現孝淵不同於過往的獨特音樂色彩。球場觀眾席也有不少歌迷特地帶著粉色官方應援手燈進場，現場頓時宛如大型韓星演唱會。孝淵以一襲俐落運動風亮相，身穿紅色背心搭配黑色長褲、白色球鞋，盡顯帥氣舞台魅力。在演唱過程中，她全程展現親和力，努力用中文與現場球迷熱情互動，更表示，「很開心也很榮幸能參與新竹市立棒球場的開幕活動，對我來說是非常有意義的一件事！」演出結束後更親自走近為粉絲簽名，寵粉舉動讓全場尖叫聲不斷。