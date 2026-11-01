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攤商稱自己是「蟑螂老鼠」拒握手 石舫亘急緩頰

婦人拒握手「揮動」和汪志冰起衝突

汪志冰：若長輩不舒服願道歉

選戰倒數，台北市長蔣萬安太太石舫亘連日代夫掃市場，今（1）日上午到士林社子市場和鄉親搏感情，在地議員也全程陪同，沒想到卻發生小插曲。一名婦人拒絕握手，並拍了汪志冰一下，沒想到汪議員卻立即回拍該婦人的肩膀，並怒嗆「你不要打我好不好？你打我幹什麼！」該畫面曝光後，疑似是該民眾的女兒在社群發文說，「我媽只是想甩掉而已，然後就被打了」。稍早，汪志冰也出面致歉。石舫亘積極掃市場，只要遇見民眾和攤商，一定會握手寒暄，面對各種要求也來者不拒。但早上在社子市場時，想和一名攤商握手，卻遭到拒絕並回說「我們是蟑螂老鼠，謝謝！」但石舫亘沒生氣，直說「沒有沒有，不要這樣說」企圖緩和對方情緒。不過陪在一旁的汪志冰就沒那麼溫柔，有婦人拒絕和石舫亘握手，不斷在汪志冰的面前揮手，甚至還疑似拍她的肩膀，讓汪志冰當場暴怒，火速回拍對方的肩大聲喊，「你打我幹嘛！」讓現場氣氛瞬間凝結。由於掃街畫面都有全程直播，相關片段火速被剪下來貼在社群上，立即引發民眾不滿痛批，「汪志冰就是說人家蟑螂老鼠那位嗎？」、「戴帽子的阿姨也只是揮手而已啊！憑什麼打一般民眾」。政治評論員周軒也在臉書表示，請蔣萬安出來道歉，汪志冰的行為，你可以接受嗎？而疑似該婦人的女兒也在社群留言說，「我媽只是想甩掉而已，然後就被打了」。面對外界批評，汪志冰喊冤，強調那位婦人說不要握手後，就打了她。但角度剛好媒體拍不到，她才是真正的受害者。但她「揮」婦人的那一下，被認為是她在打婦人。但若這位長輩心裡覺得不舒服，她在這邊道歉。