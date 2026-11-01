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同志酒吧遭搜索引爭議 呱吉：這不是全部的事實

為何選擇沈伯洋？呱吉：蔣萬安本人對同志並不壞

呱吉：蔡康永是在選擇一種生活

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，立場備受關注，而他近日接受媒體人王偉忠專訪時透露，10月3日台北市警方搜索西門町同志酒吧引發的執法爭議，是促使他出席活動的原因之一。對此，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑昨（31）日認為，「蔡康永對抗的不是蔣萬安」，反而談的是壓迫，「而壓迫不是一個市長，是一整個社會、我們生存的時代」。邱威傑昨發文指出，最近很多人認為，西門町酒吧本來就有違法情事，警察查是應該的，不是同志權益問題，因此質疑蔡康永拿這件事當理由出席沈伯洋競總成立大會。他表示，「前半段我同意」，並提到民進黨議員洪健益接獲家長陳情後在議會質詢，警方也因民眾檢舉蒐證、聲請搜索票，負責人以妨害風化罪嫌移送地檢署，「案子還在偵辦，我不替任何人預設結果」。不過，邱威傑強調，「但這不是全部的事實」，台北市警察局調閱41段執勤畫面，確認4名員警言詞不當，各申誡2次，加上偵查隊長記過、分局長自請處分，共6人受到懲處。蔣萬安也已道歉，北市府10月29日再次致歉，表示將研訂警察執法指引，並重申不應以性傾向、性別認同、身心障礙身分或場所屬性作為選擇性查緝依據。邱威傑認為，「這才是蔡康永在講的東西」。他提到，蔡康永接受王偉忠專訪時表示，「你好不容易把事情推到一個，大家不把同性戀當成是可欺負的、齷齪的族群，結果這事情在發生的時候，你不能指望我，就是在死掉之前，看著一切回到當年。」至於為何是沈伯洋，而不是蔣萬安？邱威傑表示，「先講公道話，蔣萬安本人對同志並不壞」，指出蔣萬安2019年同婚專法表決時，第2條、第4條都投下贊成票，擔任市長後也參加過同志遊行。但邱威傑接著指出，當年第4條表決，國民黨立委投贊成的只有7人，黨團其餘多數反對，黨內甚至流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣。他認為，「一個友善的候選人，站在一個不友善的基礎上，這就是蔡康永心裡那個數學公式計算的結果。」邱威傑也坦言，「民進黨不是同志的救世主」，提到2018年公投時，多數民進黨候選人低調不表態，2019年同婚專法表決也有民進黨立委投下反對票。他表示，「同志要選的從來不是完美的政黨，而是比較願意站在一起的那一群人。」邱威傑最後引用蔡康永的說法：「我覺得投票這件事情，不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏。當你把票投給你想要的那個生活的時候，你就贏了。這個是我真正在乎的事。」邱威傑強調，「他不是在懲罰蔣萬安。他是在選擇一種生活，還有願意陪他過那種生活的人。」並提到2018年公投第10案「婚姻限一男一女」獲得765萬票，感嘆「才8年而已」。