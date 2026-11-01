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▲呂齊演活《編輯部的故事》中的「陳主編」，他的經典語錄是，以羚羊角比喻政治，再好的東西，臭了都得丟。（圖／翻攝自微博）

在《霸王別姬》中飾演「關師傅」的資深演員呂齊驚傳過世，享嵩壽101歲。呂齊畢生奉獻給戲劇，在舞台上創造許多經典形象，包括《雷雨》、《李白》、《上帝的寵兒》等等，更憑藉電視劇《編輯部的故事》陳主編一角被大眾熟知。據《北京日報》報導，呂齊在今（1）日安詳離世，享嵩壽101歲。他生前在《霸王別姬》中飾演關師傅深植人心，這部戲由張國榮與鞏俐領銜主演，不僅斬獲金球獎最佳外語片榮銜、入圍奧斯卡，更名列《時代》雜誌全球百大佳作，隨著老戲骨的殞落，無數影視愛好者紛紛表達哀思與不捨。呂齊畢生耕耘戲劇藝術，深厚底蘊累積自數十載的話劇淬鍊。他過去在劇場舞台上塑造了無數難以磨滅的形象，參演過包括《雷雨》、《李白》、《上帝的寵兒》、《貴婦還鄉》、《野人》以及《吳王金戈越王劍》在內等逾七十部重量級劇作。在螢光幕前，呂齊亦展現了多元的表演維度，例如在著名電視劇《編輯部的故事》裡飾演「陳主編」，以內斂細膩的筆觸勾勒出角色處事練達、圓融機敏的立體樣貌。他生前始終恪守對藝術的崇高敬意，曾留下「每次登台都是一回深刻的生命體悟，絕非機械式的重複走位」的深刻見解，這段話至今依然啟發著後進演員，成為表演領域深具重量的自律準則。