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勇士乘勝追擊拚4連勝 快艇深陷4連敗且傷兵滿營

焦點戰役投注趨勢與運彩分析

金州勇士隊球員名單

球員姓名 背號 位置 年齡 身高 體重 大學/資歷 年薪 貝西（Charles Bassey） 28 C 26 6呎10吋 230磅 西肯塔基大學 -- 巴特勒三世（Jimmy Butler III） 10 F 37 6呎6吋 230磅 馬凱特大學 $56,832,773 LJ克萊爾（LJ Cryer） 18 G 25 6呎0吋 200磅 休士頓大學 -- 柯瑞（Stephen Curry） 30 G 38 6呎2吋 185磅 戴維森學院 $62,587,158 格林（Draymond Green） 23 F 36 6呎6吋 230磅 密西根州立大學 $27,678,571 霍福德（Al Horford） 20 C 40 6呎8吋 240磅 佛羅里達大學 $5,969,250 艾克（Graham Ike） -- F 24 6呎9吋 250磅 岡薩加大學 -- 倫德伯格（Yaxel Lendeborg） 1 F 24 6呎9吋 241磅 密西根大學 -- 里昂斯（Malevy Leons） 33 F 27 6呎9吋 203磅 布萊德利大學 -- 梅爾頓（De'Anthony Melton） 8 G 28 6呎2吋 200磅 南加州大學 -- 穆迪（Moses Moody） 4 G 24 6呎5吋 211磅 阿肯色大學 $12,500,000 尼恩（Georges Niang） 32 F 33 6呎6吋 230磅 愛荷華州立大學 -- 裴頓（Gary Payton II） 0 G 33 6呎2吋 195磅 奧勒岡州立大學 -- 波傑姆斯基（Brandin Podziemski） 2 G 23 6呎4吋 205磅 聖塔克拉拉大學 $5,679,458 波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis） 7 C 31 7呎2吋 240磅 -- -- 威爾理查（Will Richard） 3 G 23 6呎3吋 206磅 佛羅里達大學 $2,150,917 桑托斯（Gui Santos） 15 F 24 6呎7吋 185磅 -- $4,629,630 布蘭登威廉斯（Brandon Williams） 12 G 26 6呎1吋 190磅 亞利桑那大學 -- 洛杉磯快艇隊球員名單



球員姓名 背號 位置 年齡 身高 體重 大學/資歷 年薪 布萊德利畢爾（Bradley Beal） 3 G 33 6呎4吋 207磅 佛羅里達大學 $5,621,700 卡姆克里斯蒂（Cam Christie） 24 G 21 6呎5吋 190磅 明尼蘇達大學 $2,296,271 格雷迪迪克（Gradey Dick） 9 G 22 6呎7吋 200磅 堪薩斯大學 $7,131,510 鄧恩（Kris Dunn） 8 G 32 6呎3吋 205磅 普維敦斯學院 $5,684,800 賈蘭德（Darius Garland） 10 G 26 6呎1吋 192磅 范德比大學 $42,166,510 八村壘（Rui Hachimura） 28 F 28 6呎8吋 230磅 岡薩加大學 -- 英格拉罕（Brandon Ingram） 7 F 29 6呎8吋 190磅 杜克大學 $40,000,000 傑克森（Isaiah Jackson） 23 F 24 6呎8吋 205磅 肯塔基大學 $7,000,000 瓊斯（Derrick Jones Jr.） 5 F 29 6呎6吋 210磅 內華達大學拉斯維加斯分校 $10,476,190 羅培茲（Brook Lopez） 11 C 38 7呎1吋 282磅 史丹佛大學 $8,750,000 馬丁內利（Nick Martinelli） 12 F 22 6呎7吋 224磅 西北大學 -- 米勒（Baba Miller） 18 F 22 6呎11吋 208磅 辛辛那提大學 -- 喬丹米勒（Jordan Miller） 22 G 26 6呎5吋 194磅 邁阿密大學 $2,497,812 雅尼克科南尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser） 14 C 23 6呎11吋 242磅 賓州州立大學 $2,880,960 傑倫皮克特（Jalen Pickett） 21 G 27 6呎2吋 202磅 賓州州立大學 $2,406,205 科比桑德斯（Kobe Sanders） 4 G 24 6呎8吋 207磅 內華達大學 $2,150,917 麥克斯史特魯斯（Max Strus） 31 G 30 6呎5吋 215磅 德保羅大學 $16,660,836 基頓瓦格勒（Keaton Wagler） 1 G 19 6呎5吋 188磅 伊利諾大學 -- 布雷克衛斯理（Blake Wesley） 20 G 23 6呎4吋 190磅 聖母大學 --

綠衫軍作客奧蘭多 湖人迎戰暴龍

NBA 2026年11月2日賽程與即時盤口一覽

開賽時間（台灣時間） 客隊 主隊 盤口讓分（Line） 大小分（O/U） 最低門票參考 04:30 波士頓塞爾提克 奧蘭多魔術 塞爾提克讓6.5分（BOS -6.5） 221.5分 41美元 06:00 布魯克林籃網 印第安納溜馬 溜馬讓3.5分（IND -3.5） 231.5分 13美元 09:30 洛杉磯快艇 金州勇士 勇士讓2.5分（GS -2.5） 219.5分 39美元 10:00 多倫多暴龍 洛杉磯湖人 湖人讓4.5分（LAL -4.5） 227.5分 123美元

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA 2026-27例行賽在台灣時間11月2日迎來4場焦點對決，拉出3連勝的金州勇士隊坐鎮舊金山主場，迎戰苦吞4連敗且遭逢毀滅性傷病潮的洛杉磯快艇隊；此外，波士頓塞爾提克隊將作客奧蘭多挑戰魔術隊，印第安納溜馬隊主場迎擊布魯克林籃網隊，而洛杉磯湖人隊則在主場迎戰多倫多暴龍隊，賽事盤口與對戰焦點全面出爐。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11月2日NBA例行賽4場比賽的重點賽事賽況分析、比賽時間、轉播等資訊。近期以逆轉湖人打出氣勢的金州勇士（3勝3敗，西區第10），在開季吞下3連敗後迅速回穩拉出3連勝。勇士此役在主場迎戰同組對手快艇，運彩盤口開出勇士讓2.5分、大小分219.5分。不過兩隊目前均面臨傷病考驗，勇士方面穆迪（Moses Moody，膝傷）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）與巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）皆確定缺陣，預計由柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）持續帶領球隊搶勝。相較之下，客隊洛杉磯快艇（1勝4敗，西區第14）處境更為嚴峻，球隊已吞下4連敗，且主力陣容遭遇空前傷病打擊：史特魯斯（Max Strus，腳傷）、尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser，足部韌帶傷勢）、米勒（Jordan Miller，肩傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳後跟傷勢）以及畢爾（Bradley Beal，膝傷）多達5名主力高掛免戰牌，快艇若想在客場止敗，必須仰賴替補陣容打出超水準表現。針對勇士主場迎戰快艇的西區內戰，各大主流運彩機構開出勇士讓2.5分、大小分219.5分的基準盤。從近期戰力與攻防走勢來看，近況拉出3連勝的勇士隊展現強大的過盤效率，近5場比賽拿下4次讓分盤勝利，且進攻端在柯瑞（Stephen Curry）場均29.2分與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）場均接近20分的高檔發揮下火力充沛。反觀快艇隊深陷4連敗泥淖，且英格拉罕（Brandon Ingram）、畢爾（Bradley Beal）與史特魯斯（Max Strus）等多名主力得分點因傷缺陣，團隊進攻火力嚴重受創，近兩場客場得分均未能破百。盤口讓分僅開出勇士讓2.5分，門檻相對偏低，在快艇殘陣攻守失序且客戰疲軟的劣勢下，市場多數分析傾向看好主場作戰的勇士隊能延續連勝氣勢順利過盤；而在大小分方面，考量到快艇折損多名主力進攻核心，進攻效率大幅下滑，加上勇士巴特勒（Jimmy Butler III）同樣缺陣，兩隊半場陣地戰比例恐將提升，大小分盤口開在219.5分，亦有不少專家建議關注小分走向。在其他場次方面，取得4連勝的東區勁旅波士頓塞爾提克隊將於清晨4:30率先出戰奧蘭多魔術隊，盤口開出塞爾提克讓6.5分；早上6:00則由印第安納溜馬隊在主場對決開季未嘗一勝的布魯克林籃網隊，溜馬讓3.5分；最後壓軸戰於早上10:00登場，由聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊在主場迎戰多倫多暴龍隊，湖人讓4.5分，力圖揮別日前遭到逆轉的陰霾。