NBA 2026-27例行賽在台灣時間11月2日迎來4場焦點對決，拉出3連勝的金州勇士隊坐鎮舊金山主場，迎戰苦吞4連敗且遭逢毀滅性傷病潮的洛杉磯快艇隊；此外，波士頓塞爾提克隊將作客奧蘭多挑戰魔術隊，印第安納溜馬隊主場迎擊布魯克林籃網隊，而洛杉磯湖人隊則在主場迎戰多倫多暴龍隊，賽事盤口與對戰焦點全面出爐。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11月2日NBA例行賽4場比賽的重點賽事賽況分析、比賽時間、轉播等資訊。
勇士乘勝追擊拚4連勝 快艇深陷4連敗且傷兵滿營
近期以逆轉湖人打出氣勢的金州勇士（3勝3敗，西區第10），在開季吞下3連敗後迅速回穩拉出3連勝。勇士此役在主場迎戰同組對手快艇，運彩盤口開出勇士讓2.5分、大小分219.5分。不過兩隊目前均面臨傷病考驗，勇士方面穆迪（Moses Moody，膝傷）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）與巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）皆確定缺陣，預計由柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）持續帶領球隊搶勝。
相較之下，客隊洛杉磯快艇（1勝4敗，西區第14）處境更為嚴峻，球隊已吞下4連敗，且主力陣容遭遇空前傷病打擊：史特魯斯（Max Strus，腳傷）、尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser，足部韌帶傷勢）、米勒（Jordan Miller，肩傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳後跟傷勢）以及畢爾（Bradley Beal，膝傷）多達5名主力高掛免戰牌，快艇若想在客場止敗，必須仰賴替補陣容打出超水準表現。
焦點戰役投注趨勢與運彩分析
針對勇士主場迎戰快艇的西區內戰，各大主流運彩機構開出勇士讓2.5分、大小分219.5分的基準盤。從近期戰力與攻防走勢來看，近況拉出3連勝的勇士隊展現強大的過盤效率，近5場比賽拿下4次讓分盤勝利，且進攻端在柯瑞（Stephen Curry）場均29.2分與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）場均接近20分的高檔發揮下火力充沛。
反觀快艇隊深陷4連敗泥淖，且英格拉罕（Brandon Ingram）、畢爾（Bradley Beal）與史特魯斯（Max Strus）等多名主力得分點因傷缺陣，團隊進攻火力嚴重受創，近兩場客場得分均未能破百。
盤口讓分僅開出勇士讓2.5分，門檻相對偏低，在快艇殘陣攻守失序且客戰疲軟的劣勢下，市場多數分析傾向看好主場作戰的勇士隊能延續連勝氣勢順利過盤；而在大小分方面，考量到快艇折損多名主力進攻核心，進攻效率大幅下滑，加上勇士巴特勒（Jimmy Butler III）同樣缺陣，兩隊半場陣地戰比例恐將提升，大小分盤口開在219.5分，亦有不少專家建議關注小分走向。
金州勇士隊球員名單
洛杉磯快艇隊球員名單
綠衫軍作客奧蘭多 湖人迎戰暴龍
在其他場次方面，取得4連勝的東區勁旅波士頓塞爾提克隊將於清晨4:30率先出戰奧蘭多魔術隊，盤口開出塞爾提克讓6.5分；早上6:00則由印第安納溜馬隊在主場對決開季未嘗一勝的布魯克林籃網隊，溜馬讓3.5分；最後壓軸戰於早上10:00登場，由聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊在主場迎戰多倫多暴龍隊，湖人讓4.5分，力圖揮別日前遭到逆轉的陰霾。
NBA 2026年11月2日賽程與即時盤口一覽
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近期以逆轉湖人打出氣勢的金州勇士（3勝3敗，西區第10），在開季吞下3連敗後迅速回穩拉出3連勝。勇士此役在主場迎戰同組對手快艇，運彩盤口開出勇士讓2.5分、大小分219.5分。不過兩隊目前均面臨傷病考驗，勇士方面穆迪（Moses Moody，膝傷）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）與巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）皆確定缺陣，預計由柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）持續帶領球隊搶勝。
相較之下，客隊洛杉磯快艇（1勝4敗，西區第14）處境更為嚴峻，球隊已吞下4連敗，且主力陣容遭遇空前傷病打擊：史特魯斯（Max Strus，腳傷）、尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser，足部韌帶傷勢）、米勒（Jordan Miller，肩傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳後跟傷勢）以及畢爾（Bradley Beal，膝傷）多達5名主力高掛免戰牌，快艇若想在客場止敗，必須仰賴替補陣容打出超水準表現。
焦點戰役投注趨勢與運彩分析
針對勇士主場迎戰快艇的西區內戰，各大主流運彩機構開出勇士讓2.5分、大小分219.5分的基準盤。從近期戰力與攻防走勢來看，近況拉出3連勝的勇士隊展現強大的過盤效率，近5場比賽拿下4次讓分盤勝利，且進攻端在柯瑞（Stephen Curry）場均29.2分與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）場均接近20分的高檔發揮下火力充沛。
反觀快艇隊深陷4連敗泥淖，且英格拉罕（Brandon Ingram）、畢爾（Bradley Beal）與史特魯斯（Max Strus）等多名主力得分點因傷缺陣，團隊進攻火力嚴重受創，近兩場客場得分均未能破百。
盤口讓分僅開出勇士讓2.5分，門檻相對偏低，在快艇殘陣攻守失序且客戰疲軟的劣勢下，市場多數分析傾向看好主場作戰的勇士隊能延續連勝氣勢順利過盤；而在大小分方面，考量到快艇折損多名主力進攻核心，進攻效率大幅下滑，加上勇士巴特勒（Jimmy Butler III）同樣缺陣，兩隊半場陣地戰比例恐將提升，大小分盤口開在219.5分，亦有不少專家建議關注小分走向。
金州勇士隊球員名單
|球員姓名
|背號
|位置
|年齡
|身高
|體重
|大學/資歷
|年薪
|貝西（Charles Bassey）
|28
|C
|26
|6呎10吋
|230磅
|西肯塔基大學
|--
|巴特勒三世（Jimmy Butler III）
|10
|F
|37
|6呎6吋
|230磅
|馬凱特大學
|$56,832,773
|LJ克萊爾（LJ Cryer）
|18
|G
|25
|6呎0吋
|200磅
|休士頓大學
|--
|柯瑞（Stephen Curry）
|30
|G
|38
|6呎2吋
|185磅
|戴維森學院
|$62,587,158
|格林（Draymond Green）
|23
|F
|36
|6呎6吋
|230磅
|密西根州立大學
|$27,678,571
|霍福德（Al Horford）
|20
|C
|40
|6呎8吋
|240磅
|佛羅里達大學
|$5,969,250
|艾克（Graham Ike）
|--
|F
|24
|6呎9吋
|250磅
|岡薩加大學
|--
|倫德伯格（Yaxel Lendeborg）
|1
|F
|24
|6呎9吋
|241磅
|密西根大學
|--
|里昂斯（Malevy Leons）
|33
|F
|27
|6呎9吋
|203磅
|布萊德利大學
|--
|梅爾頓（De'Anthony Melton）
|8
|G
|28
|6呎2吋
|200磅
|南加州大學
|--
|穆迪（Moses Moody）
|4
|G
|24
|6呎5吋
|211磅
|阿肯色大學
|$12,500,000
|尼恩（Georges Niang）
|32
|F
|33
|6呎6吋
|230磅
|愛荷華州立大學
|--
|裴頓（Gary Payton II）
|0
|G
|33
|6呎2吋
|195磅
|奧勒岡州立大學
|--
|波傑姆斯基（Brandin Podziemski）
|2
|G
|23
|6呎4吋
|205磅
|聖塔克拉拉大學
|$5,679,458
|波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）
|7
|C
|31
|7呎2吋
|240磅
|--
|--
|威爾理查（Will Richard）
|3
|G
|23
|6呎3吋
|206磅
|佛羅里達大學
|$2,150,917
|桑托斯（Gui Santos）
|15
|F
|24
|6呎7吋
|185磅
|--
|$4,629,630
|布蘭登威廉斯（Brandon Williams）
|12
|G
|26
|6呎1吋
|190磅
|亞利桑那大學
|--
|球員姓名
|背號
|位置
|年齡
|身高
|體重
|大學/資歷
|年薪
|布萊德利畢爾（Bradley Beal）
|3
|G
|33
|6呎4吋
|207磅
|佛羅里達大學
|$5,621,700
|卡姆克里斯蒂（Cam Christie）
|24
|G
|21
|6呎5吋
|190磅
|明尼蘇達大學
|$2,296,271
|格雷迪迪克（Gradey Dick）
|9
|G
|22
|6呎7吋
|200磅
|堪薩斯大學
|$7,131,510
|鄧恩（Kris Dunn）
|8
|G
|32
|6呎3吋
|205磅
|普維敦斯學院
|$5,684,800
|賈蘭德（Darius Garland）
|10
|G
|26
|6呎1吋
|192磅
|范德比大學
|$42,166,510
|八村壘（Rui Hachimura）
|28
|F
|28
|6呎8吋
|230磅
|岡薩加大學
|--
|英格拉罕（Brandon Ingram）
|7
|F
|29
|6呎8吋
|190磅
|杜克大學
|$40,000,000
|傑克森（Isaiah Jackson）
|23
|F
|24
|6呎8吋
|205磅
|肯塔基大學
|$7,000,000
|瓊斯（Derrick Jones Jr.）
|5
|F
|29
|6呎6吋
|210磅
|內華達大學拉斯維加斯分校
|$10,476,190
|羅培茲（Brook Lopez）
|11
|C
|38
|7呎1吋
|282磅
|史丹佛大學
|$8,750,000
|馬丁內利（Nick Martinelli）
|12
|F
|22
|6呎7吋
|224磅
|西北大學
|--
|米勒（Baba Miller）
|18
|F
|22
|6呎11吋
|208磅
|辛辛那提大學
|--
|喬丹米勒（Jordan Miller）
|22
|G
|26
|6呎5吋
|194磅
|邁阿密大學
|$2,497,812
|雅尼克科南尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）
|14
|C
|23
|6呎11吋
|242磅
|賓州州立大學
|$2,880,960
|傑倫皮克特（Jalen Pickett）
|21
|G
|27
|6呎2吋
|202磅
|賓州州立大學
|$2,406,205
|科比桑德斯（Kobe Sanders）
|4
|G
|24
|6呎8吋
|207磅
|內華達大學
|$2,150,917
|麥克斯史特魯斯（Max Strus）
|31
|G
|30
|6呎5吋
|215磅
|德保羅大學
|$16,660,836
|基頓瓦格勒（Keaton Wagler）
|1
|G
|19
|6呎5吋
|188磅
|伊利諾大學
|--
|布雷克衛斯理（Blake Wesley）
|20
|G
|23
|6呎4吋
|190磅
|聖母大學
|--
在其他場次方面，取得4連勝的東區勁旅波士頓塞爾提克隊將於清晨4:30率先出戰奧蘭多魔術隊，盤口開出塞爾提克讓6.5分；早上6:00則由印第安納溜馬隊在主場對決開季未嘗一勝的布魯克林籃網隊，溜馬讓3.5分；最後壓軸戰於早上10:00登場，由聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊在主場迎戰多倫多暴龍隊，湖人讓4.5分，力圖揮別日前遭到逆轉的陰霾。
NBA 2026年11月2日賽程與即時盤口一覽
|開賽時間（台灣時間）
|客隊
|主隊
|盤口讓分（Line）
|大小分（O/U）
|最低門票參考
|04:30
|波士頓塞爾提克
|奧蘭多魔術
|塞爾提克讓6.5分（BOS -6.5）
|221.5分
|41美元
|06:00
|布魯克林籃網
|印第安納溜馬
|溜馬讓3.5分（IND -3.5）
|231.5分
|13美元
|09:30
|洛杉磯快艇
|金州勇士
|勇士讓2.5分（GS -2.5）
|219.5分
|39美元
|10:00
|多倫多暴龍
|洛杉磯湖人
|湖人讓4.5分（LAL -4.5）
|227.5分
|123美元
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
|NBA League Pass
|官方付費串流平台
|手機、平板、電腦及智慧電視等裝置
|NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。
|緯來體育台
|有線電視體育頻道
|電視第四台、部分線上電視串流專區
|台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。
|愛爾達電視（ELTA TV）
|數位電視與新媒體串流平台
|中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv
|提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。
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