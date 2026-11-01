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新作劇場版《孤獨搖滾！星之足跡》！講述虹夏、星歌姊妹過往故事

▲《孤獨搖滾！》新作劇場版《孤獨搖滾！星之足跡》，故事將以伊地知虹夏與姐姐伊地知星歌為主軸，描寫兩人相關的故事。（圖／Ｘ＠‎⁨@btr_anime_official⁩）

全新前傳描寫姊妹故事！製作陣容同步公開

日本人氣動畫《孤獨搖滾！》再有新作！官方今（1）日宣布推出全新劇場版（暫譯，原名：映画ぼっち・ざ・ろっく！星のあしあと），預計2027年在日本上映。本次故事將以「團結 Band」鼓手伊地知虹夏及其姐姐伊地知星歌為主軸，描寫姊妹倆的故事，作為《孤獨搖滾！》的前傳作品。官方也同步公開視覺圖與特報影片，讓粉絲相當期待。《孤獨搖滾！》改編自濱路晶創作的同名四格漫畫，故事描述主角後藤一里，因為十分怕生，每次和人說話時，開頭總會不自覺加上「啊」字，是個性格陰沉、難以與人交流的少女。為了讓自己也能在某個領域發光發熱，一里抱著憧憬開始學習吉他，卻始終交不到朋友。她每天獨自練習吉他6個小時，就這樣度過國中生活，並以「吉他英雄」之名在網路上發布演奏影片，幻想自己有朝一日能在文化祭上大放異彩。然而，等到她回過神來，不僅沒有找到樂團成員，甚至連一個朋友都沒交到，就這樣升上高中。就在她差點成為家裡蹲時，某天被「團結 Band」的鼓手伊地知虹夏搭話，孤獨的日常生活也因此逐漸改變。而今（1）日公布的全新劇場版，故事正是由鼓手伊地知虹夏以及其親姊姊伊地知星歌的視角出發。官方在劇情介紹中也提到，這是在「團結 Band」結成之前一段始於「離別」的「姊妹之夢」的故事。這次公布的新作劇場版《孤獨搖滾！星之足跡》，故事將以伊地知虹夏與姐姐伊地知星歌為主軸，，伊地知姊妹兩人過往的故事，為系列帶來不同於原作主線的視角。製作方面，本次作品將由若林信擔任導演、堀口悠紀子負責角色設計、吉田惠里香撰寫劇本，並由CloverWorks負責動畫製作。官方已同步公開新作視覺圖及特報影片，電影預計2027年在日本上映，至於台灣的上映時間及片名譯名，目前則尚未正式公布。