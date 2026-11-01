我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市棒球場經過4年重新啟用，今日舉辦50周年交流賽《COMEBACK 竹風再起》。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

新竹市立棒球場自2022年封館調查、整修後，睽違4年再度啟用，今（1）日舉辦2026《COMEBACK 竹風再起》新竹市立棒球場50周年交流賽，湧入滿場9000名觀眾觀賽，不少新竹球迷敲碗，希望明年能在新竹看見中職賽事。對此，新竹市政府回應，透過此次交流賽檢視球場設施與觀賽動線，累積大賽經驗，並透露已於9月18日正式函文邀請中職聯盟至新竹球場進行場勘。新竹市立棒球場自1976年啟用，今年適逢50周年。2022年原地整建後投入中職賽場，卻因場地問題造成球員受傷，再度閉館改善；歷經4年調查、整建，今年9月14日完成工程驗收，今日展開台日韓交流賽並開放球迷入場觀賽，開幕戰湧入滿場9000名球迷入場。開幕戰由地主新竹市成棒隊交手日本獨立聯盟栃木金色勇士隊，新竹隊靠著林子宸的致勝陽春砲，以2：1險勝對手，奪下隊史首勝。此役還有「彩蛋」，50歲「森林王子」張泰山在8局下驚喜代打，獲得全場球迷掌聲。對於廣大球迷引頸期盼新竹球場明年能重回中職賽場，新竹市府表示，「我們都期待新竹市立棒球場能夠再次迎接中華職棒賽事，讓新竹的棒球熱情持續延續。」新竹市府指出，這次舉辦50周年交流賽，也是希望透過實際賽事實測，全面檢視球場各項設施、觀賽動線及營運服務，累積未來辦理大型賽事的寶貴經驗。不過，新竹棒球場要重返中職賽場的首要條件，必須先通過聯盟的場地安全認證。對此新竹市府回應，已於今年9月18日正式函文邀請聯盟至新竹棒球場進行實地場勘，「後續賽事規劃預計積極向聯盟爭取，進一步研議並安排賽程。」