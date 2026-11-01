我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國釜山的外國遊客正大幅增加，但旅客「內急」時想找廁所卻不容易，因此有許多中國人在小紅書等社群平台上流傳「釜山商家廁所密碼」，這也讓許多店家抱怨許多店內設施被人未授權使用。對此困境，釜山市政府也決定出手，在現有地圖服務中增加公共廁所資訊。根據韓國先驅報與釜山日報報導，在中國指標社群平台「小紅書」上搜尋「釜山廁所密碼」，已出現數十則相關貼文。部分用戶在貼文中分享洗手間位置與門鎖密碼，包含廁所位置，商店、咖啡廳的廁所密碼都被公開，也有人詢問既有資訊是否依然準確。甚至有網友在留言區回報「西面某商家的廁所密碼還是一樣」，熱心更新最新狀況。市面上也出現了針對外國旅客開發的民間找廁所App，收錄全韓約6.4萬處廁所的「KORE」應用程式，讓使用者能自行更新周邊廁所的位置、開放時間等詳細內容；在網路論壇Reddit上，亦不時能見到詢問釜山地區廁所位置及開放時段的提問。釜山迎來日益增加的國際觀光客，而這些貼文凸顯了旅客在當地遭遇的基本生活不便。根據南韓行政安全部10月28日公布的數據，截至今年6月，釜山的公廁與對外開放民間廁所共計2,507處，在全韓17個一級行政區中僅排在第九位。數量最多的地區為京畿道（9,226處），其次為首爾市（5,567處）與慶尚南道（4,794處）。值得注意的是，釜山的公廁僅有650處，甚至不到首爾（2,453處）的四分之一（約26.5%）。釜山市官方目前卻未建置任何公廁資訊提供系統，部分店家更抱怨，由於公廁與開放式廁所資訊不足，導致許多民眾擅自無授權使用私人廁所。相比之下，首爾市已透過「智慧首爾地圖」平台，提供周邊公廁位置、開放時間以及無障礙設施等詳細資訊。對此，釜山市政府官員表示，「市府計劃在現行營運的『釜山生活地圖』中增列公廁資訊，未來也會研議開發專屬應用程式。相信在資訊充分公開後，擅用私人廁所引發的問題也將隨之減少。」