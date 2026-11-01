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▲濱崎真緒2012年以AV女優身分出道，以性感外型在亞洲累積高人氣，2024年宣布正式引退，轉型為DJ並活躍於亞洲各地夜店。（圖／翻攝自IG@maohamasaki_official）

日本前AV女優濱崎真緒引退後轉當DJ，昨（31）日萬聖節驚傳她在香港私人派對表演時遭人下藥，導致全身癱軟、抽搐和產生幻覺而送醫，後來體內被驗出4種藥物，她稍早在粉專發文向外界報平安，透露目前已經清醒，但仍需留院觀察，也為經紀人向店家怒罵一事致歉。濱崎真緒表示：「這次事件令大家非常擔心，實在十分不好意思。目前已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。希望今次事件不會影響到尖沙咀夜店。明白事件其實與該負責人及店家並沒有直接關係；經理人當時因情急而責罵店方負責人，對此深感抱歉。」並說本案已經交由警方處理，未來將不再作任何評論。回顧此事件，濱崎真緒昨晚在香港尖沙咀私人會所表演，當時她在現場酒局「大話骰（吹牛骰）」遊戲落敗後被罰喝酒，濱崎真緒接過一名陌生男子遞上的不明飲品，當下先詢問經紀人這杯是否為威士忌、能不能喝，經紀人試喝了一口，感覺口感甜甜的，誤以為是普通的雞尾酒而未加阻止並飲用。濱崎真緒隨後喝下了該杯飲料，並在凌晨3點半左右，又喝了一杯由陌生男子遞上的柳橙汁，沒想到，濱崎真緒隨後出現肢體抽搐、無法動彈及幻覺等嚴重不適症狀，被緊急送往醫院搶救並轉入加護病房。醫院隨後在濱崎真緒尿液樣本中驗出古柯鹼、搖頭丸、硝西泮及「Happy 水」等4種違禁藥物及毒品成分反應，目前全案已經交由香港警方接手調查。