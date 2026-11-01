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蔡英文讚沈伯洋有令人安心特質

▲前總統蔡英文現身大安森林公園為沈伯洋站台。（圖／記者葉政勳攝）

引蔡康永金句 蔡英文：投票是選接近想要的生活方式

蔡英文：每個人都有支持沈伯洋的理由

台北大洋流今（1）日流向大安、文山區，最終在大安森林公園匯流進行市政大秘寶開箱，前總統蔡英文也特別現身，提及台北對候選人要求很高，自己就是這樣走過來的，過去在台北拿過半選票，強調投票不是仇恨誰、教訓誰，是選擇接近自己想要的生活方式，如果要這樣的正面溫暖社會，希望這樣的選舉成為台灣民主典範，請投給沈伯洋，強調每個人都有支持沈伯洋的理由，無論是收養「小麻糬」、放棄美國教職回台灣打拚、還是被政見所打動，不管理由是什麼，不只要投給沈伯洋，還要告訴身邊的人，高呼「1128開心投票，支持3號沈伯洋！」蔡英文致詞時表示，自己雖然是卸任總統，但是跟各位一樣，都是台北市民，都是沈伯洋競選總部的主委。希望2016、2020年曾經投過她的人，甚至當時來不及投票的年輕朋友，拜託這次一定要支持沈伯洋。蔡英文說，大安文山對她而言是很熟悉的區域，以前就是在政大教書，所以一直以來台北都很熟悉，但台北一直都是民進黨非常困難的地方，這裡的選民對候選人要求很高，自己選總統的時候，在台北是拿了過半的選票，感謝台北市民過去給予的支持。蔡英文也說，台北的選舉到現在，看到年輕人對沈伯洋的熱情，看到女性選民對沈伯洋的期待，更看到不同年齡層的支持者，對沈伯洋的認同。但認為要做一個首都的市長，甚至要做一個總統，還必須要有一個特質，就是要令人安心的特質，自己做總統的時候，也是盡全力維持社會穩定，讓全民安心，在沈伯洋身上也看到這樣令人安心的特質。蔡英文表示，沈伯洋跟她一樣喜歡講政策，每次他演講時都會觀察，講這麼多政策真的有人會聽嗎？每次看小水滴們不但沒有覺得很困難，反而是非常的專注聽未來的市長要說些什麼。沈伯洋讓大家知道選舉不需要衝突、不需要謾罵，也不需要對立。蔡英文提到，投票不是為了仇恨誰，也不是為了要教訓誰，投票是為了實現自己想要的未來，選一個接近想要的生活方式，如果要一個正面溫暖的社會，希望這樣的選舉成為台灣民主典範，請投給沈伯洋。蔡英文表示，台北是全台灣擁有最多資源的地方，也有最優秀的公務人員。只要選出一位有想法、有做法，也有執行能力的市長，相信台北的未來會跟現在非常的不一樣。在洋流出現以前，沈伯洋早就已經做好準備，洋流號開進台北每個巷弄，洋流也流進每個台北人的心裡。蔡英文也強調每個人都有支持沈伯洋的理由，無論是收養「小麻糬」、放棄美國教職回台灣打拚、還是被政見所打動，無論支持的理由是什麼，都想要拜託大家，不只要把票投給沈伯洋，還要告訴身邊的人，為什麼支持沈伯洋，說服更多的人一起來支持沈伯洋。最後蔡英文也示警，距離年底選舉不到1個月的時間，接下來的挑戰只會越來越多，與對手的差距也不允許有放鬆的本錢，特別提醒大家，現在AI技術進步，很驚人的畫面或訊息都不要急著相信，社會可以有不同的意見，但不能讓假的聲音與影像取代真正的討論。