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英雄聯盟（LOL）S16全球總決賽瑞士輪晉級生死戰今日上演震撼又離奇的一幕！北美代表隊LYON在先失一局的劣勢下展現韌性，第2局克服8000經濟落後完成驚天逆轉，最終以2：1力克巴西黑馬LOS，驚險挺進世界大賽八強淘汰賽。然而在基地水晶爆破的瞬間，攝影機卻捕捉到LYON明星打野選手Inspired與韓籍中單選手Saint在座位上互相怒比中指，誇張畫面引發全球電競社群瘋傳，前職業選手、知名主播Caedrel更驚呼：「這是我第一次看到一支隊伍贏下比賽後，選手之間還在互幹！」賽後這起「中指事件」迅速成為各大媒體追問焦點。當外媒直接詢問為何贏下生死戰卻對Saint比出不雅手勢時，一向直率的Inspired毫不留情面地直言：「因為這傢伙連續3場比賽都在送頭犯罪！」Inspired進一步解釋，隊伍在賽前與訓練賽中曾反覆溝通，在地圖沒有中立資源爭奪的空檔期，應該讓邊線選手獲取足夠發育，而不是無意義地過度抱團；然而聖徒在比賽中屢屢毫無緣由地跑來找他抱團，導致中路發育瞬間落後給對手，甚至重蹈前一天特別提醒過的失誤，讓他在比賽中打得極為痛苦且失望。從官方釋出的團隊語音中，更能聽出Inspired在激戰中幾乎是苦苦哀求隊友「不要再送了」。在遊戲結束當下，遭受整場碎念的Saint先是朝印斯派爾比出中指，印斯派爾也毫不客氣地立刻回敬中指回擊。相較於打野隊友的直白開砲，中單選手Saint在接受越南官方轉播台採訪時，則顯得相對尷尬與幽默。當被主持人問及Inspired在賽後對他比出的「可愛手勢」到底代表什麼含義時，Saint突然從韓語切換成英語，乾笑著回應：「呃，沒什麼啦，那代表『我們一起去看比賽覆盤吧』的意思。」LYON戰隊在本屆S16世界賽的晉級之路高潮迭起，以2勝0負強勢開局後接連敗給韓國GEN與中國IG落入2勝2敗懸崖邊緣，今日鏖戰3局驚險跨過巴西LOS搶下珍貴的八強席次。談及接下來殘酷的淘汰賽階段，Inspired展現十足野心，更直接點名潛在對手：「在所有以3勝1負晉級的隊伍中，我認為滔搏（TES）是最容易對付的，我希望八強能抽到滔搏，如果是他們，我們非常有機會拿下勝利！」