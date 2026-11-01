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不談12強冠軍 蔡其昌狠酸蔣萬安：這就叫水準跟格局

蔡其昌：首都市長政績只有鮮奶覺得台北市民是弱智嗎？

台北大洋流今（1）日流向大安、文山區，最終在大安森林公園匯流進行市政大秘寶開箱，中華職棒會長蔡其昌不僅陪同車掃更上台致詞，狠酸蔣萬安辯論時提12強冠軍，但自己不會講，這叫水準跟格局，至於蔣萬安政績三句不離生生喝鮮乳，嘲諷「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」蔣萬安昨日辯論時稱「看到世界十二強台灣英雄從台北出發，最後勇奪世界冠軍，整個城市為他們喝采」，引發球迷不滿質疑拿世界12強冠軍當政績。蔡其昌致詞時先說，自己不會談12強冠軍，跟他沒有關係，這是選手與教練們的努力，這個榮耀是球迷跟台灣人的，這就叫水準跟格局。蔡其昌也說，昨日辯論結束了，他認為沈伯洋表現很好，可是打開社群發現對方陣營不斷在洗，覺得蔣萬安表現太好痛宰沈伯洋，大家一定很不服，但要學會沈伯洋的洋流精神，自己要告訴大家「他們高興就好」，因為「辯論給蔣萬安贏，市長給沈伯洋贏」。蔡其昌說，沈伯洋已經讓台灣政治文化徹底改變，過去很多朋友不關心政治也不討論政治，現在跟自己要飄帶、海報，最誇張還跟他要沈伯洋脖子上的圍巾，沈伯洋讓選舉看見民主光明面，就是溝通、諒解、包容，結合這個多元社會不一樣的意見，讓城市、國家可以往前走，沈伯洋透過選舉告訴大家，民主光明面是可以做到的。蔡其昌強調，台北市是國家首都，市民水準非常高，「市民為什麼不能接受整天ㄋㄟㄋㄟ、輝達、大巨蛋，不好意思，蔣市長沒說ㄋㄟㄋㄟ，那是我們台中人講的，這個鍋我背」，「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」蔡其昌也提到，包括輝達、大巨蛋等，也不會否定蔣萬安都沒有功勞，但是2021年蔡英文執政時，時任經濟部長王美花就跑到輝達美國公司去，輝達早在內湖有辦公室，如果把一個城市打造很完美，不只輝達會來，「全球大企業都會來，這是市長格局」。此外大巨蛋，也要想想柯文哲過去做了多少事情，如果是沈伯洋就會從黃大洲規劃大巨蛋講起，一路以來經歷那麼多市長。蔣萬安身為市長，應該要告訴大家的是啟用後如何把漏水徹底修好、如何讓球迷疏散更安全便利，甚至是把螢幕換得更大、更好。