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▲今年首度推出的「親子裝扮星光大道直播秀」及「裝扮基地」，兩項全新規劃不僅提升親子參與感，獲得民眾熱烈迴響。（圖／高市府教育局提供）

▲今年活動內容豐富多元，親子雙舞台邀請YOYO、MOMO、小公視等深受孩子喜愛的節目團隊及哥哥姊姊登台演出。（圖／高市府教育局提供）

▲集結超過250攤特色攤商，三天活動期間人潮絡繹不絕，攤位前總是擠滿選購民眾，特色美食及創意商品廣受歡迎。（圖／高市府教育局提供）

2026高雄萬聖節於今（1）日熱鬧落幕，高市府教育局指出，三天活動累計吸引超過60萬人次湧入衛武營，現場人潮絡繹不絕，大小朋友把握最後機會與陪伴高雄市民三年的大南瓜合影，為這段充滿歡樂的回憶珍重說再見。今年活動以升級版南瓜燈光秀為亮點，結合親子互動、藝文演出及特色市集，吸引各地民眾共襄盛舉，讓衛武營連續三天洋溢熱鬧歡樂的萬聖節氛圍。高雄市持續透過節慶活動串聯城市特色與市民生活，打造適合不同年齡層共同參與的城市節慶。今年高雄萬聖節延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，再度升級活動內容，從燈光展演、親子互動到藝文演出，提供市民豐富多元的節慶體驗。三天活動吸引超過60萬人次到訪，與大南瓜留下珍貴合影，也為這段美好回憶畫下圓滿句點。今年活動內容豐富多元，親子雙舞台邀請YOYO、MOMO、小公視等深受孩子喜愛的節目團隊及哥哥姊姊登台演出，搭配紙風車劇團帶來精彩表演，從白天到夜晚都充滿歡樂氣氛。今年首度推出的「親子裝扮星光大道直播秀」及「裝扮基地」，兩項全新規劃不僅提升親子參與感，也獲得民眾熱烈迴響。星光大道讓孩子們穿上精心準備的萬聖節裝扮，在鏡頭前自信展現創意，透過直播與現場大螢幕分享歡樂；「裝扮基地」則提供材料包，讓家長陪伴孩子親手製作專屬裝扮配件，完成作品還能帶回家珍藏。市集同樣人氣滿滿，結合衛武營文化場域特色，以文青時尚風融合神祕鬼怪元素，集結超過250攤特色攤商，三天活動期間人潮絡繹不絕，攤位前總是擠滿選購民眾，特色美食及創意商品廣受歡迎，攤商收穫滿滿。許多攤商原本已依照去年活動的銷售數量備足商品，沒想到今年民眾購買熱度依然踴躍，商品仍早早銷售一空。高雄市政府表示，感謝所有參與演出的團隊、攤商、工作人員及市民朋友共同成就今年活動，讓2026高雄萬聖節在歡笑與熱情中圓滿落幕。未來將持續精進活動規劃與辦理品質，結合城市特色、親子需求及多元藝文元素，推出更多精彩豐富的活動，提供市民朋友更多元、更優質的節慶饗宴。