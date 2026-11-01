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▲席曼寧（如圖）說張晨光如果遲到，都會叫她跟導演說他正在大號。（圖／翻攝自YouTube@我愛貓大）

席曼寧和林煒1997年的戲《我永遠愛你》在Threads上爆紅，「花系列」也再次受到關注，當年花系列演員有席曼寧、張晨光、崔佩儀、張庭、湯志偉、王道等，10年前他們登上《康熙來了》大聊拍戲秘辛，席曼寧爆料當時最貴的應該是張晨光，但就連他都不能耍大牌遲到，只要遲到、沒背台詞，導演就會叫你回家吃屎，讓小S和蔡康永聽到都傻眼。席曼寧2014年在《康熙來了》分享，當時拍花系列導演很兇，「來現場沒詞，導演就叫你回去吃屎，直接踢你一腳，沒有人不用功。」王道也說，對白跟準時是一定要，崔佩儀說每天除了背台詞，還要提早把戲服準備好，不然隔天沒帶就完蛋，早上6點開車到楊梅拍戲，每天這樣來回跑。席曼寧說當時最大牌的應該是張晨光，領了兩座金鐘獎，價碼應該也是最高的，就連他只要遲到10分鐘，都會緊張得要席曼寧跟導演說他正在大號，席曼寧笑喊，「連張晨光都害怕遲到早退。」而當時沒有服裝管理，演員都要自己記得上一場穿什麼衣服，提前準備好服裝，要是演富家千金，還要記得穿什麼鞋，背什麼包，耳環飾品等等。蔡康永好奇，花系列編劇感覺都很照顧中年男子，大部分的劇情，女生角色都會愛上中年男子，又很多情慾戲，還能為所欲為，結果張庭、席曼寧和崔佩儀異口同聲，「製作人是中年男子！可能有很多幻想。」