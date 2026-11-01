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日本11月1日正式實施退稅新制，免稅商品由原先的「店內直接免稅」改為「先付稅後退款」，離境前要經過海關確認後，才能由免稅店或指定退稅業者退還消費稅。新制上路首日，許多旅客擔憂究竟機場機台前是否會出現排隊人潮，上路首日機場出動大量人員疏導並現場教學，許多旅客反應其實流程還算順暢。根據NHK報導，外國旅客在日本購買伴手禮等物品時，過去可在店家結帳時直接扣除消費稅。然而，因該項制度屢遭惡意濫用，日本政府自1日起正式導入被稱為「先稅後退（Refund方式）」的全新免稅制度。在以往的免稅制度下，外籍旅客在店內購買免稅商品時便能即時免除消費稅；店家則有義務核對其護照身分，並告知商品必須攜帶出境。然而，惡意濫用制度的案例層出不窮，例如有顧客在境內以免稅價購得商品後轉售牟利，或有店家藉由進貨時產生的消費稅向政府申報詐領退稅等。為此，日本政府官方自1日起推行「先稅後退方式」，即外國旅客結帳時不再享有免稅價，購買免稅商品也必須先支付含稅價格。待旅客出境時，海關若確認該商品確實攜帶出境，店家便會透過信用卡或電子支付等方式，將消費稅退還給旅客。不過，若從購買商品起算超過90天，將無法享有退稅。過去免稅店無須向顧客收取消費稅，且可向政府申報退還進貨時的消費稅款；往後免稅店的角色則轉變為退款方，負責將販售時產生的消費稅退還給外籍旅客。由於該機制消除了免稅價與含稅價之間的轉售利差，且必須由外籍旅客本人完成免稅手續後才能領取退稅款，因此外界普遍看好新制能更有效打擊違規轉售等不法行為。新制上路首日，外籍旅客眾多的商家，門市人員已積極向顧客介紹新退稅機制，並協助辦理相關手續。經常有大量外國旅客造訪的東京秋葉原家電與手錶免稅店，先前就已展開各項準備，包含召集第一線門市人員進行「先稅後退」教育訓練，並在結帳櫃檯旁設置印有英語及中文的制度說明立牌。當顧客掃描發票上的QR Code進入專屬網站、登錄護照資料並挑選退款管道時，店員也在一旁協助指導。一名來自哥斯大黎加的20多歲男性表示：「選擇退款方式的手續全都在線上完成，非常簡單。如果機場的手續也能更簡便就更好了。」免稅店營運公司常務董事河合良滿指出，「外籍旅客在海關手續與選擇退款方式上，確實增加了額外負擔，因此我們全體動員具備英語及多國語言能力的人員，親切地向顧客解說，避免大家在購買免稅品時產生困擾。」在制度實施首日，關西機場湧入不少詢問退稅手續的外國旅客，海關人員相當忙碌。關西機場國際線出境大廳內，可見到許多外籍旅客正操作著專用的退稅自助機台。退稅機台只要讀取護照，數秒內即可核對旅客購買的免稅品資料，若手續順利完成，螢幕會顯示代表通過的綠色畫面。海關方面表示，若出現需要人員介入複核的情況，螢幕則會亮起紅燈。現場不少外國人向人員詢問機台操作方式，或確認免稅品攜帶出境的具體規範，海關人員也忙於應對引導。一名來自美國的20多歲女性表示：「手續非常單純好懂，感覺挺不錯的」；一名來自韓國的50多歲男性則說：「原本以為用機器操作會很繁瑣、排隊會塞車，心裡有點排斥，但實際用過後發現非常方便，讓我蠻驚訝的。」關西機場稅關支署長伊藤哲郎表示，「新制迎來了順利的起步。我們會在確保旅客順利通關辦理的同時，全力防杜違規舞弊。」