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美股人工智慧（AI）股票在近兩周遭遇巨大重挫，過去兩週，隨著多家科技巨頭相繼公布財報，卻未能阻止跌勢，彭博認為，市場的目光全數集中在巨大的資本支出成本侵蝕自由現金流。專家指出，在龐大的支出後，擺在眼前的是，成功變現時，是否能轉化為正向的現金流。根據彭博報導，過去兩週，隨著多家科技巨頭相繼公布財報，市場原先預期這能為深受多重風險打擊，尤其是對人工智慧（AI）龐大資本支出存疑的動盪股市帶來一絲明朗方向。然而在各項數據揭曉後，前景確實變得更加清晰；但對華爾街而言，不幸的是，這幅景象也大幅轉趨黯淡。儘管這些 AI 支出巨頭的財報顯示雲端運算業務依舊蓬勃發展，投資人卻絲毫不領情。市場的目光全集中在興建資料中心所引發的成本飆升，這些支出正大口侵蝕自由現金流，並在上週五引發劇烈拋售潮，導致科技股雲集的那斯達克 100 指數 10 月累計重挫 6.7%，創下自 2025 年 3 月關稅恐慌以來的單月最慘表現。Ameriprise 首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）表示：「這反映出投資人正變得更加挑剔，因為我不認為未來的超大規模雲端服務商（Hyperscalers）每一家都能成為贏家。歸根究柢，關鍵在於企業支出了多少、能回收多少，以及他們的護城河到底有多深，足以讓營收持續成長。」Google 母公司 Alphabet 股價於週四暴跌 13%，創下歷來最大單日跌幅。該公司核心搜尋業務營收不如預期，且連續兩季自由現金流呈現負值，這是該公司自掛牌上市以來從未發生過的狀況。亞馬遜（Amazon）隨後公布的財報也顯示，受到資本支出攀升以及電商業務創下三年來最緩慢成長拖累，其負自由現金流情況遠較分析師預期嚴峻。該股在週四與週五兩個交易日內重摔 5.6%，寫下 7 月以來最差的連兩日表現。Zacks 投資管理公司首席市場策略師莫貝瑞（Brian Mulberry）指出，「對於現金流轉負的企業，投資人正賦予更高的風險溢價。這清楚顯示投資人正以實際行動，重新定義他們心中的優質資產。」事實上，AI 交易行情本週一開局就處於下風。Meta Platforms 於 10 月 21 日公布財報時，大幅調高了全年的資本支出計畫，自此該股已累計下挫 12%，該公司的信用違約風險指標更衝上歷史新高。標普全球評級（S&P Global Ratings）亦於週五盤後，將這家 Facebook 母公司的信用評等展望從「穩定」下調至「負向」，並指出目前尚不清楚 Meta 的投資何時才能產生足以彌補持續攀升成本的營收。Fifth Third 財富顧問公司投資長克里斯·奧斯蒙（Chris Osmond）表示：「投資人開始獎勵那些能夠將支出轉化為營收與實際投資回報的企業，並懲罰那些尚未展現成效、或是資本支出仍持續膨脹的公司。」市場悲觀情緒甚至已蔓延至現金流穩健的企業。微軟（Microsoft）公布其 Azure 雲端業務營收成長超越預期，自由現金流接近 190 億美元；然而其股價本週依舊受到拖累，於週五收跌 1.6%。科技巨頭在 AI 基礎設施上的龐大開支，持續對自由現金流造成沉重壓力。在四大超大規模雲端巨頭中，亞馬遜、Meta 與 Alphabet 本季的自由現金流均陷入赤字。其中亞馬遜的負自由現金流接近 350 億美元，對比去年同期的正自由現金流 4.3 億美元急遽惡化。微軟則成為唯一的例外，繳出 186 億美元的正自由現金流。薩格林貝尼表示：「過去我們看待科技股有特定框架。它們曾是『輕資產』公司，擁有充沛的現金流與高度可靠的成長性。但如今它們已轉變成『重資產』企業，現金流版圖丕變，某些情況下連成長的可靠性都已動搖。這一切都促使我們必須改變評估眼光；考量到目前的燒錢規模，評價估值的方式必須與以往截然不同。」彭博提到，科技巨頭資料中心的資本支出競賽依舊全速推進。Meta略微調高了今年的相關支出預測，未來的資本支出承諾金額更攀升至 8,250 億美元。微軟因供應瓶頸，本財年第一季的資本支出雖低於預期，但該公司預告在截至 6 月的本財年下半年，支出規模將會擴大。與此同時，Alphabet 未來的資本支出義務更已大幅衝破 1 兆美元大關。莫貝瑞指出：「我認為市場對 AI 工具的需求依舊非常高，這意味著資本支出的投入是必要的。但擺在眼前的現實是，我們今年的支出已經累計達到 8,000 億美元，究竟該如何將其變現？而在成功變現時，它是否能轉化為正向的現金流，換言之，這項生意究竟能不能賺錢？」